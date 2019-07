Una temporada más en el reino del concurso y el corazón

Antes de que la programación se ponga en modo veraniego, Telecinco tiene motivos para estar satisfecha. Se ha coronado como líder por octava temporada consecutiva con un 14,5% de cuota de pantalla, según un informe de la consultora Barlovento Comunicación; su mejor dato de las tres últimas temporadas. Le sigue Antena 3, con un 12,4%, mientras que, en el bando de la pública, La 1 registra su mínimo histórico de temporada, con un 9,7%. Es la primera vez que baja de la barrera de las dos cifras.

El reinado del principal canal de Mediaset se sustenta en los excelentes resultados que le han reportado los tres realities con famosos que ha emitido entre septiembre y junio: GH VIP, GH Dúo y Supervivientes. Este último destaca como el programa de entretenimiento con mejor rendimiento de la temporada. La presente edición, que cuenta con Isabel Pantoja como espectacular fichaje y golpe de efecto, ha visto cómo sus registros se han disparado y las galas de los jueves han logrado una media de 3.501.000 espectadores (34,1% de cuota de pantalla). Dentro del horario de máxima audiencia, también han logrado los habituales buenos resultados Got Talent, Sábado Deluxe o La que se avecina. En el campo de la ficción, The Good Doctor, Vivir sin permiso y Señoras del (h)ampa le han reportado buenos resultados (estas dos últimas son producciones propias). La cruz se la llevan series como Los nuestros 2, Secretos de Estado o Brigada Costa del Sol, que no lograron los datos esperados.

Por su parte, Antena 3 se ha hecho con el liderazgo en los informativos con un 15,4% de cuota de pantalla y 2.067.000 espectadores de media. En el entretenimiento, ¡Boom! se ha convertido por primera vez en el concurso más visto (17,2%), superando a Pasapalabra (16,9%). La ruleta de la suerte ha cerrado su mejor temporada, con 1.530.000 espectadores (16%) y El hormiguero revalida su puesto como el programa diario más visto (2.561.000, 14,4%). En prime time, destacan las dos ediciones de La voz, formato que cambió esta temporada de hogar, pasando de Mediaset a Atresmedia. En ficción, títulos como Presunto culpable, Allí abajo o Matadero lograron resultados con los que en el canal están satisfechos. Peor le fue a 45 revoluciones, que se llevó el título de serie menos vista de la historia de las privadas, con un 4,2% de cuota de pantalla de media.

En La 1 las alegrías escasean más. Los datos de audiencia han caído al mínimo histórico de temporada, y este pasado junio ha sido el peor mes de la historia en cuanto a número de telespectadores, con un 8,7% de cuota de pantalla. Tampoco ha mantenido el liderazgo de los informativos. La pública ha fracasado en su intento por encontrar un programa competitivo que siga al informativo de la noche y ni Lo siguiente ni TVemos han dado la talla. En ficción, El Continental fue un fracaso cuyos últimos episodios se emitieron pasada la madrugada. En los éxitos, las diferentes versiones de MasterChef todavía reportan buenos datos a la pública, especialmente la edición con famosos (2.859.000 espectadores, 20,5% de share). La imperecedera Cuéntame cómo pasó y el estreno de La caza: Monteperdido han sido las ficciones que han dado mejores datos a la pública.

La Sexta repite dato con un 7,1% de cuota de pantalla, mientras que Cuatro pierde un punto y se queda en un 5,3%. La apuesta por Cuatro al día tras eliminar los informativos no hizo remontar a la segunda marca de Mediaset, que ha tenido en Supervivientes: Tierra de nadie, programa heredado de Telecinco, su mayor éxito (2.385.000, 21,2%). Jesús Calleja y sus Volando voy y Planeta Calleja, además del Chester de Risto Mejide, han vuelto a dar buenos datos al canal. En La Sexta, Al rojo vivo ha cerrado temporada con máximo histórico (15,5%), certificando el buen resultado de la apuesta de la cadena por la información. Salvados sigue siendo su espacio más visto (2.155.000; 11,4%). El programa de reportajes ¿Te lo vas a comer?, con Alberto Chicote, ha sido una de las sorpresas del curso y su primera entrega cerró con una media de 1.911.000 espectadores y 12,6% de cuota (la segunda temporada está en emisión).

Otro curso más, el fútbol ha sido el rey de las audiencias, según se constata en el listado de las emisiones más vistas entre septiembre de 2018 y junio de 2019. El partido de ida de semifinales de la Copa del Rey que enfrentó al FC Barcelona y Real Madrid y que La 1 retransmitió el 6 de febrero está al frente del ranking, con 7.315.000 espectadores. En segundo lugar se encuentra el debate electoral que RTVE organizó el 22 de abril y que siguieron 7.246.000 televidentes en La 1. Hay que ir al quinto puesto para encontrar la siguiente emisión no deportiva más vista del curso: las votaciones de Eurovisión, que vieron en La 1 6.148.000 espectadores. Hasta el puesto 13º no aparece una emisión que no sea de la cadena pública, con El debate de Atresmedia celebrado el pasado 23 de abril, seguido en Antena 3 por 5.283.000 espectadores.

En tiempos en los que las plataformas de vídeo bajo demanda se multiplican y tienen cada vez más presencia entre los espectadores, destaca la bajada del consumo de la televisión tradicional. En esta temporada, cada español ha dedicado una media de 232 minutos diarios a ver la televisión, lo que supone 16 minutos menos que la temporada anterior y la mayor merma entre temporadas de la historia.