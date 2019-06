“Hacen falta más referentes femeninos en los escenarios”

Tres chicas y un chico son la fórmula mágica que hace posible The Crab Apples, una banda catalana con una buena dosis de realidad que actuará este fin de semana en el Festival Más Músicas de Madrid. Carla Gimeno es la vocalista y compositora de un grupo formado por tres amigas de toda la vida y Mauro. Por esta razón, Gimeno habla de “las Laias”, con la misma confianza con la que cualquiera hablaría de sus hermanas. Las tres tienen solo 25 años y sí, son del mismo pueblo, Santa Eulàlia de Ronçana, en Barcelona: “somos amigas desde pequeñas y nos presentamos a un recital en la escuela de nuestro pueblo. Nos llevamos superbién, cuando estoy en el escenario y veo que son ellas las que están a mi lado es genial. Al final este es nuestro proyecto de vida y hay mucha conexión entre nosotras”.

Comenzaron haciendo versiones, algo muy común durante los primeros meses de una aventura musical, por eso, para Gimeno lo serio no empezó en 2010, sino en el año 2012. Su álbum debut, Right Here, salió en 2014 y hasta 2018 no publicarían el segundo, A drastic mistake. Hace unos meses han lanzado More Mistakes, su segundo EP, en el que hablan de "esos errores que te construyen como banda” y de los que no te hacen sentir mal al volver la vista atrás: "quizás podríamos haber hecho cosas diferentes para tener más éxito, pero nos hemos dado cuenta de lo que antes nos parecía algo malo, ahora lo miras y dices, no era para tanto”.

#MÁSMÚSICAS es una plataforma independiente que promueve la figura femenina en la música de España. Su vocación es ser una comunidad abierta que trabaja a favor de la visibilidad y la igualdad de oportunidades para el talento femenino: "queremos que las jóvenes músicas de hoy estén dotadas de referentes, el apoyo y las oportunidades para poder desarrollar su carrera en igualdad de condiciones porque en 2017 solo un 10 % de los artistas de los festivales fueron mujeres, porque las bandas masculinas se llevan toda la atención y porque la cifra de mujeres cuya trayectoria sea inferior a dos décadas es, prácticamente, irrisoria". Por esta razón, están desarrollando un programa y una red de apoyo que empieza por los colegios, continúa con mentorship a jóvenes músicas y además desarrolla ciclos de conciertos y festivales propios con el objetivo de promover la visibilidad de más músicas en festivales y medios. Y este fin de semana (28 y 29 de junio) celebran en Madrid la segunda edición de un festival que cuenta con la participación de Carmen Boza, Kuve o Brisa Fenoi.

La conversación con Carla interrumpe su trabajo habitual de periodista como parte del equipo de prensa del Vida Festival — que se celebra el primer fin de semana de julio— . Sí, ella sabe que vivir de la música es más un anhelo que otra cosa: “cuesta pasar a la siguiente fase, parece que hasta que no te escuchan millones de personas siempre sigues siendo una gran desconocida". En este sentido, la catalana asegura que aunque el proyecto crezca poco a poco, están muy orgullosos de cada paso que dan: "todos tenemos trabajos paralelos e invertimos muchas horas a la semana en la música, como si fuese otro trabajo más. Ojalá vivir de esto, pero ahora lo que queremos es seguir haciendo música y tocar”.

Cuentan con temas en inglés y en catalán, sobre todo en el primer álbum: “fluyo más en inglés, siempre he escuchado música anglosajona. Lo del catalán fue por un concurso y porque somos de aquí y nos sentimos muy cómodos", asegura Gimeno. Pero no descartan cantar en castellano: "tiene que salir natural, al final es nuestro otro idioma y sabemos que genera más conexión entre el público y el artista”. Una conexión que han podido fortalecer gracias a los festivales: “son pilares importantes. Estar en el Primavera, el festi de nuestra ciudad, y haber formado parte de un cartel así es muy heavy. Todo lo que sea tocar y que el público nos valore como artistas nos flipa”. Y realmente le sorprende: “me fascina que podamos seguir grabando, que haya gente escuchándonos y que los festivales nos quieran".

Dentro de su actual gira fuera de Cataluña actuarán en Más Músicas, una cita musical feminista donde las mujeres protagonizan la programación. Sobre su presencia aquí y en eventos similares como el Empower Fest, Carla Gimeno es tajante: "el feminismo está sobre la mesa, que se hable y que se busquen soluciones es bueno. Me da pena que se tengan que hacer festivales así porque eso significa que las cosas nos están del todo bien, pero es la única forma de dar visibilidad a la mujer en la música". En este sentido, le fascina estar rodeada de mujeres delante y detrás del escenario: "que la técnica sea una mujer me encanta, somos igual de validas y entre nosotras no hay paternalismos". Asegura que se siente contenta de forma parte de este momento de cambio y deja un mensaje claro: "hacen falta referentes femeninos sobre el escenario, todavía hay mucho por hacer, el Primavera Sound dio un paso con el cartel paritario, pero los porcentajes en la mayoría de citas de este tipo siguen siendo injustos".