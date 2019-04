“Ojalá los porcentajes en los carteles de los festivales dejen de ser noticiables porque no sean necesarios”

Este jueves se celebró en Madrid la mesa redonda “Música con voz de mujer: la industria a debate”, en la que diferentes mujeres de la industria musical compartieron sus vivencias y analizaron el sector. El encuentro, organizado por StubHub, compañía de compraventa de entradas perteneciente al grupo eBay, puso sobre la mesa dos datos clave: uno sobre la presencia femenina en los festivales de música, que apenas roza el 15 % de media, según datos de MIM (Mujeres de la Industria de la Música); y otro sacado de propia plataforma en el que se vislumbraba que solo el 20 % de los conciertos más vendidos en España en los últimos tres años están protagonizados por mujeres.

Entre las participantes se encontraba la artista Bebe, cuyas declaraciones han causado polémica en los medios tras asegurar que ella no es "ni machista, ni feminista". Pero lo cierto es que su intervención dio para mucho más, ya que aseguró que tras charlar con la periodista Virginia Díaz, la booker y promotora de festivales Isabel Sánchez Sanz, la programadora de conciertos y vicepresidenta y tesorera de MIM, Marcela San Martín, y con Rocío Sáiz, cantante de Las Chillers y también miembro de la asociación, apreció la importancia de dialogar: "debemos escucharnos, compartir nuestras ideas diferentes y descubrir lo que se está construyendo porque a veces estamos muy solas”.

La encargada de abrir la conversación fue la Directora del Departamento de Personas/RRHH de StubHub International, Pilar Martinez-García, quien señaló que según los datos de la plataforma, Billie Eilish, Florence and the Machine, Black Pink, Malú, Zaz, son las artistas que más entradas de conciertos han vendido en lo que va de año, pero "bastante por detrás de sus colegas masculinos": Bon Jovi, Metallica, Muse, Pablo Alborán, Twenty One Pilots o Rammstein".

Las participantes en la mesa redonda 'Música con voz de mujer: la industria a debate'.

Virginia Díaz, moderadora de la mesa, comenzó su intervención afirmando sentirse afortunada: “nunca he sentido la discriminación en mi trabajo, ni obstáculos para superar el techo de cristal, aunque hay mujeres dentro de mi ámbito laboral y de la industria de la música sí los han padecido”. Durante la charla se analizaron las divergencias que viven las mujeres artistas y de las que trabajan detrás: programadoras, músicas y especialmente el personal técnico. Rocío Saíz, cantante de Las Chillers y anteriormente técnico de sonido lo reafirmaba: “tiré la toalla porque no podía soportar la situación”.

Una de las principales conclusiones de este encuentro fue la necesidad de lograr un cambio cultural: "parte de la búsqueda de referentes femeninos que atraigan a las niñas hacia los distintos perfiles que trabajan sobre y detrás de los escenarios”, aseveró Marcela San Martín. Otra de ellas ha sido la necesidad de luchar y avanzar dejando a un lado el victimismo en el que a veces se cae y construyendo una industria en la que mujeres y hombres trabajen de la mano y en la que no exista la desigualdad.

El debate sirvió para dejar constancia que son más las cosas que unen a las mujeres de la industria que las que las separan, así como la necesidad de unirse para seguir luchando con el fin de que en un futuro no sean necesarios este tipo de encuentros. “Ojalá los porcentajes en los carteles dejen de ser noticiables porque no sean necesarios” comentaba Rocío Sáiz, “el tema es que siempre hemos estado aquí, pero necesitamos que se nos visibilice y nos den las mismas posibilidades para poder mejorar y para poder crecer”.

En palabras de Marcela San Martín “creemos que es importante trabajar en la educación desde las bases, desde que los niños son chiquititos para educarlos en el feminismo, creando referentes en las escuelas y en casa, para que podamos avanzar y crecer como mujeres, como ciudadanía y sociedad”. Isabel Sánchez Sanz de la promotora Sonde3 destacó la pluralidad de la jornada y concluyó que lo importante es la unión: "para que todas las mujeres podamos estar y luchar por la misma causa”.