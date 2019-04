DCODE 2019: Two Door Cinema Club, Amaral y The Cardigans lideran el cartel

La novena edición del festival DCODE se celebrará el sábado 7 de septiembre en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid y estará liderado por Amaral, que presentará en exclusiva su esperado nuevo disco, Salto al color. La programación también contará con estrellas internacionales como Two Door Cinema Club, Eels o The Cardigans, que ofrecen aquí su única actuación en Europa.

Nacho Córdoba, promotor de Live Nation y miembro de la organización ha asegurado que han buscado que el cartel tenga coherencia, sumando "artistas que no están en otros festivales y grupos que nos gustaría ver". A su vera, Amaral, que actuarán tan solo un día después de lanzar el que será su último trabajo, se ha presentado como una de las sorpresas del festival: "estamos encantados de tenerlos, recordamos mucho su actuación en 2013". Y es que tras dos años desde el final de su exitosa gira anterior, en los que Eva Amaral y Juan Aguirre han estado centrados en la composición y grabación de su nuevo disco, ofrecerán en el DCODE su único concierto del año en Madrid.

En el cartel también estarán Kaiser Chiefs, Miss Caffeina, Caravan Palace, Tom Odell, Viva Suecia, La Casa Azul, Gerry Cinnamon, Picture This, Yungblud, Fidlar, Full, St Woods, Anteros, Ley DJ y los ganadores del concurso de bandas del festival. Una variedad que refleja la esencia del festival: "no estamos anclados en ningún género, hay un poco de todo, no lo catalogaría como un festival indie". En total serán 17 horas de música que comenzarán a las doce del mediodía hasta las 5 de la mañana. Las entradas se pondrán a la venta este jueves por la tarde con un precio de salida de 49 euros.

Een el acto de presentación también ha estado el hasta ahora rector de la UCM, Carlos Andradas, que ha mostrado su agradecimiento al festival: "es una cita importante dentro del espacio musical y cultural de Madrid y se ha convertido en un evento ineludible a nivel internacional que seguro que va a durar muchos años más". El codirector del festival, Nacho Córdoba ha mostrado su agradecimiento a la universidad: "celebramos una nueva edición del festival con el apoyo de la Complutense, que ha hecho que el DCODE crezca y que se haya convertido en algo más que un festival".

Cartel del DCODE 2019