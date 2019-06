El Doctor Music Festival cancela su reencarnación

Bob Dylan y cae la tarde. Sábado 11 julio 1998. Baja la temperatura y el calor sólo se refugia en la cima de las montañas, allí arriba, donde el sol aún tiene fuerza para languidecer por alguna ladera. Abajo, en el valle, suena Forever Young en acústico y el público piensa que no puede haber nada mejor en el mundo que estar allí, en un rincón de Pirineo escuchando al malcarado, que como mandan los cánones ha prohibido taxativamente que se le hagan fotos en su único concierto español de la gira Time Out of Mind. Los móviles aún no atropellan los conciertos. Era el Doctor Music Festival, La Vaca, y su impulsor, Neo Sala, hijo de la comarca, debía sentirse tan feliz como el público que en número apreciable se había enganchado a su idea, considerada alocada por muchos, pero que ahora parecía tomar forma, con Dylan en un atardecer de la tercera edición del festival. Ayer concluyó el sueño. Tras renunciar a su emplazamiento original a causa de la evolución normativa que protege los espacios naturales, el Doctor Music creyó que podría sobrevivir en el asfalto del Circuit de Montmeló, a todas luces mal pasto para las vacas, y las ventas han aconsejado cancelar su edición de reencarnación.

“La obligada reubicación del festival no ha sido bien acogida por el público”, precisa el comunicado oficial en el que la organización cancela la cita, prevista entre el 12 y el 14 de julio. “No ha gustado el cambio”, reconocía desde el departamento de prensa Merche García poco después, insistiendo en que la venta de entradas en el emplazamiento original iba bien y que el cambio provocó un alud de devoluciones que acabó desequilibrando el escaso tirón de ventas de Montmeló. “Nos gusta hacer las cosas bien, y muy a nuestro pesar no estábamos en condiciones de garantizarlo” indicó sin precisar dato alguno de ventas. Ni de antes ni de ahora. Materia de fe. El entusiasmo de Neo hizo pensar lo contrario cuando al anunciar el cambio de sede a finales de marzo, aseguró que “el empleo de menor infraestructura de producción abarataba el festival” cuya venta de entradas en aquel momento calificó de buena. Movido por su sueño, La Vaca es un proyecto que Neo acaricia desde hace décadas, invitó a los habitantes de la comarca a su festival, y se mostró seguro de sí mismo al enfatizar que para su realización disponía “de las mejores condiciones posibles”.

Además de ilusiones, posicionamientos empresariales, millones de inversión, empleo, horas de música en directo y el magnífico ambiente propio de los festivales, quedará en suspenso saber si el Doctor Music era un disparate o una genialidad. Ofrecía una idea bucólica de acampada que no se estila, sugería el contacto con la naturaleza en tiempos “eco” y deparaba un abanico de “experiencias” que podría resultar imbatible. Así incluso el cartel podía perder algo de peso en la oferta, por eso no ha sobrevivido en otro entorno, porque allí se ha quedado sin valles. Pero al mismo tiempo, la construcción de una ciudad artificial en el quinto cuerno, con unas comunicaciones escritas en curva y roadies que pilotaban helicópteros –así llegó entre otras Patti Smith en 1996- connotaban un aire quijotesco al proyecto, impulsado con fe oceánica por un Neo Sala que irónicamente ha visto como la propia ecología ha impedido su paraíso natural de música en la naturaleza.