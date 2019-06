Carla Berrocal: “El autor se lleva una miseria de cada libro”

REDACCIÓN: GONZALO CACHERO / REALIZACIÓN: CARLOS MARTÍNEZ

"Pues...casi todos. Muchos. Dostoievsky, por ejemplo. O Cortázar, al que todo el mundo tiene que leerse y es infumable", responde la autora de cómics Carla Berrocal a esa fatídica pregunta a la que muchos narradores consagrados temen enfrentarse. A Berrocal no le supone un problema no haber leído la mayoría de clásicos de la literatura. Lo que no implica que no sean obras que le encantaría ilustrar. La ilustradora también demanda en este encuentro con EL PAÍS una mayor remuneración para los creadores, que en ocasiones reciben "75 céntimos" por una obra que se comercializa por 10 euros. Una "miseria" que la autora lucha por revertir.