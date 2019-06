Elvira Sastre y Andrés Suárez quieren llenar el WiZink Center de poesía

“¿Por qué no va a ser posible llenar el WiZink Center de canciones de autor y poesía? Si no se prueba, no se sabe”, asevera Elvira Sastre. La escritora se ha unido al músico Andrés Suárez para intentar la hazaña el próximo 21 de noviembre. Este lunes han dado a conocer, en ese mismo recinto madrileño, su proyecto Desordenados, una suerte de homenaje mutuo en el que confluyen sus versos y las notas de Suárez.

Rodeados de algunos de sus seguidores -dos tandas de 300 personas por cuestiones de aforo- han presentado este evento en el que no quieren musicar versos y recitar letras, sino originar composiciones nuevas. “No es que yo pille los libros de Elvira y les ponga acordes, eso ya se ha hecho, lo que queremos nosotros es coger una canción o un poema y desordenarlo, empezar por el final de una canción y conectarla con un poema de Elvira que en principio no tenga nada que ver, crear poemas y canciones únicos. Esa es nuestra relación, un caos genial”, incide Suárez.

Coinciden ambos en que en “tiempos jodidos” en los que la palabra sufre un menosprecio, tener la ambición de llenar el WiZink Center (15.000 personas de aforo) de poesía es un sueño de locos. Pero Sastre, experta en romper ideas preconcebidas en torno al género, matiza que están “confiados” aunque nerviosos, porque van “con el respeto por delante” y "con ganas de generar emociones”. "Si nosotros mismos no creyésemos en ello, ¿quién iba a apostar por hacerlo?", se pregunta.

Para entender el proyecto en todo su calado hay que remontarse al origen de su relación. Sastre escribía algunos de sus poemas escuchando a Suárez y este leía a la segoviana sin saber que ella asistía a sus conciertos. Después de conocerse y profesarse admiración mutua, el cantante le mostró una canción compuesta con fragmentos de un libro de la poetisa. “Es una emoción increíble cuando alguien coge unos sentimientos escritos desde la soledad de mi habitación y los convierte en algo suyo", comenta Sastre describiendo la sensación como algo "extraño y bonito a la vez".

A partir de ahí decidieron completarlo. La escritora cogió algunas frases sueltas del artista y compuso una nueva pieza. Suárez considera que fue entonces cuando "casi involuntariamente" el proyecto los hizo a ellos: "Es justo y está lleno de verdad porque cuando dos personas se quieren y admiran profesionalmente tiene que pasar cuando menos algo especial”.

No descantan que Desordenados pueda continuar amplificándose de alguna manera, aunque no saben si será en forma de disco, de libro, de pequeña gira... Dejan sus futuras vidas en el aire porque quieren apostar todas sus cartas al concierto de noviembre. Suárez hecha el cebo a los seguidores de ambos, prometiendo sorpresas y asegurando que han planeado “algo a lo grande, pensando en que el texto más pequeño puede acabar en el lugar más amplio”.