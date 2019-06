España y Cataluña: teatro y diplomacia en Praga

La tensión por la instalación que presenta este año Cataluña en la Cuatrienal de Praga de Escenografía Teatral, que muestra vídeos de las cargas policiales del 1-O, se ha dejado notar en la celebración del Día de España. Después de que el jueves el ministro de Cultura, José Guirao, calificara la obra como una “tergiversación de la realidad democrática”, la delegación española y la catalana se toparon el viernes físicamente frente al pabellón español. De un lado, un grupo encabezado por el embajador en República Checa, Ángel Lossada, y la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Amaya de Miguel; en la otra parte, la directora del Institut del Teatre de Barcelona, Magda Puyo, y las comisarias Bibiana Puigdefàbregas y Marta Rafa. No hubo comentarios más allá de lo artístico. Fría cortesía. Diplomacia de supervivencia en medio de la mayor exposición internacional dedicada a las artes escénicas, con 79 países participantes en esta edición y unos 200.000 visitantes de todo el mundo en diez días, del 6 al 16 de junio.

La delegación catalana acudió a la invitación de la española para conocer su pabellón, primer acto de la jornada institucional, que incluía un recorrido completo al recinto y por la tarde la inauguración de una exposición de trabajos escenográficos en el Instituto Cervantes de Praga. Allí se encontraron todos con Alejandro Andújar, creador de la instalación, un gran cubo seccionado en múltiples listones de madera, evocando los antiguos bastidores teatrales -“desterrados ya por la tecnología actual”, según explicó Andújar-, con un pasillo en medio que permitía atravesarlo por dentro. Al hacerlo se podían escuchar voces y palabras en lenguas muertas (arameo, maya, asirio, griego) combinadas en una envolvente creación sonora diseñada por Luis Miguel Cobo.

La visita fue rápida y no hubo más contactos en todo el día. La delegación española emprendió su recorrido por el recinto sin detenerse en el pabellón catalán, pese a que se encuentra a cuatro pasos del suyo, pues no había recibido invitación oficial. La instalación, financiada con fondos públicos locales del Institut del Teatre y el Ramon Llull, se titula Prospective Actions (Catalunya 2004-2018) y tiene el aspecto de un tablero juego. Los visitantes que se acercan son invitados a sentarse para participar en alguna de sus seis actividades interactivas, que básicamente consisten en ver vídeos y escuchar grabaciones documentales, reflexiones y testimonios relacionados con seis conflictos sociales vividos en Cataluña en los últimos años: la ocupación de la catedral de Barcelona por inmigrantes sin papeles en 2004, el cerco al Parlamento catalán en 2011, el desalojo del centro social Can Vies, el desalojo del llamado Banco Expropiado en 2017, el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y las reacciones a la sentencia de La Manada en 2018.

El malestar de la delegación española viene, evidentemente, por la actividad que hace referencia a la consulta independentista. No por sacar el tema, sino porque para su recreación se muestran los vídeos de las cargas policiales que se vivieron ese día. Se reproducen en bucle mientras los visitantes escuchan por auriculares testimonios y comentarios, a la vez que reciben instrucciones para componer sobre su tablero de juego una especie de “mapa del referéndum”. La pieza termina con el discurso del rey Felipe V cuatro días después, con su voz distorsionada por momentos, mientras por detrás se ve al pájaro Piolín, en alusión al famoso barco donde se alojaron los refuerzos policiales enviados a Barcelona aquellos días, una referencia que posiblemente no entenderán la mayoría de los visitantes que no sean españoles.

“La escenografía, como cualquier disciplina artística, no es solo una manifestación plástica sino también una manera de opinar sobre el contexto social y político de cada momento. Propusimos a cuatro creadores jóvenes [las escenógrafas Laura Clos y Xesca Salvà y los dramaturgos Marc Villanueva y Pau Masaló] que pensaran y dialogaran sobre ello con otros más veteranos [Max Glaenzel, Paco Azorín, Cube.bz, Anna Alcubierre, Eugenio Swarzwer y Sílvia Delagneau], y también sobre el papel de la escenografía y el arte en general en ese contexto. Y esto es lo que ha salido. No se ofrecen respuestas, más bien los visitantes se van con cuestiones y temas sobre los que pensar”, explicaron ayer las comisarias Puigdefàbregas y Rafa a los periodistas de Madrid y Barcelona desplazados a Praga, invitados por la delegación española.

Solo una vez España y Cataluña han participado de manera conjunta desde que se celebró la primera edición de la cuatrienal checa, en 1967, pues el certamen permite propuestas de países y de regiones. En realidad, hasta 2011 la única presencia española en este certamen era la del Institut del Teatre, que lleva acudiendo nueve ediciones desde 1987. En 2011 el Ministerio de Cultura, en colaboración con los organismos de promoción cultural internacional AC/E y AECID, decidieron sumarse y ambas partes colaboraron para presentar un pabellón único, pero Cataluña decidió no repetir esta fórmula en la edición de 2015 y optó por presentarse por su cuenta, cosa que ha vuelto a ocurrir este año. Rechazó la colaboración y en Madrid aseguran que conocieron los polémicos detalles del pabellón cuando lo presentaron a la prensa la semana pasada. Tampoco se sabía nada en la Embajada en República Checa, que ofreció una recepción el miércoles con motivo de la Cuatrienal a la que no fue invitada la delegación catalana “porque no había notificado oficialmente su presencia en Praga”, según explicaron los diplomáticos. Una historia de encuentros y desencuentros, en fin.

La delegación española visitó también el pabellón creado por alumnos y profesores de las escuelas superiores de arte dramático de Madrid, Córdoba, Galicia y Sevilla, que participan en la sección dedicada a estudiantes de la cuatrienal. Otro cubo, en este caso de metal, que simboliza las fronteras entre países ensanchándose y reduciéndose a conveniencia, con siluetas de inmigrantes subidas en lo alto como pájaros.

Otra parada especial fue para la instalación lumínica creada por Juan Gómez-Cornejo en el recinto dedicado a figuras reconocidas de cada país, como lo es en Gómez-Cornejo en España, el diseñador de iluminación más reclamado aquí. Su obra, inspirada en el trabajo que este creador desarrolló para varios espectáculos del fallecido director Tomaz Pandur, es como una caja de luz donde se suceden, en movimiento continuo, imágenes de esas producciones.