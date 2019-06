Manual del tonto moderno

Mejor no verse reflejado en los personajes que desfilan por los breves textos de Chispas, el nuevo libro del escritor barcelonés Luis Goytisolo, de 84 años. "Son seres que no explico, los dejo hablar", y lo que estos expresan es su "preocupación por únicamente tres asuntos: el dinero, el divertimento y el sexo, dijo Goytisolo en la presentación de su obra en la Biblioteca Nacional, en un acto en el que estuvo acompañado por su "amigo lector" Andrés Rábago, El Roto, como este mismo señaló, y moderado por la periodista Elvira Huelbes, que leyó varios fragmentos de libro. "

"La realidad actual está ejemplificada en Chispas", declaró Goytisolo, un renovador de la literatura española en los años setenta, que debutó en 1958 con la innovadora novela Las afueras. Huelbes destacó que entre Goytisolo, premio Nacional de las Letras y miembro de la Real Academia Española, y Rábago hay aspectos comunes, como "la lucidez, una mirada pesimista sobre la vida y la forma de entender el humor", que el escritor definió en su caso como "raro". Entre estas viñetas de la vida cotidiana que es Chispas, de 136 páginas y publicado por Anagrama, hay ejemplos como Trámites burocráticos, que comienza así:

-¿Nacionalidad?

-Española, qué remedio. Porque supongo que no se admite poner catalana.

-No, claro.

-¿Claro? Pues es una injusticia que me pone enfermo.

-¿Se encuentra usted mal?

-¡Pues sí! Me entra una sensación como de ahogo, de que me falta el aire...

Rábago señaló de este libro que "no es fácil, pero se lee de un tirón. Son historias de un mundo actual y muerto, transcripciones de diálogos de barra de bar o de gimnasio con personajes que parecen fabricados en serie, cretinos modernillos". En cuanto al formato, de cortas y directas conversaciones, subrayó que "representan muy bien el tipo de vida que llevamos, fragmentada". Sobre esta estructura narrativa, "el lector debe construir su propio relato", añadió el autor de obras como Antagonía. "He procurado alternar lo cómico, con lo que no lo es tanto", porque en el fondo de esta sátira de los comportamientos actuales, la realidad descrita "es triste".

Los desayunos de hotel, la omnipresencia de los móviles, las parejas, las dietas, los libros de autoayuda, son muy diversos los asuntos que se cruzan en las páginas, donde también tiene su lugar el papanatismo con Internet:

-El mundo digital en el que estamos entrando es mucho más vasto que el actual, el de las redes: es todo un universo aún por explorar. Más que de líquido habría que calificarlo de gaseoso.

Retazos de lo cotidiano como este le llevó a Rábago, viñetista de EL PAÍS, a recordar la cita con la que Goytisolo finaliza Chispas: "El mundo ha pasado por épocas peores; tan boba como esta, nunca".