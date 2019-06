Dos cánticos colectivos

Freddie Mercury y Roger Taylor durante la gira 'News of the world'.

No hay disco de Queen sin un macroéxito en su interior. El sexto, News of the world (1977), contiene dos: We are the champions y We will rock you. Ambos conformaron el single de presentación a nivel mundial, con un respaldo de sobra conocido. Aunque parezca mentira, no alcanzó el número 1 en listas de ventas: en Reino Unido se quedó en el 2, al igual en la lista Billboard de Estados Unidos. Allí la compañía discográfica, Elektra Records, decidió publicarla como una doble cara A por lo bien que combinaban los temas, que pronto se convirtieron en himnos. Eso les proporcionó su single más vendido de la historia con más de dos millones de copias. News of the world es la nueva entrega de The Queen collection que llega este domingo a los quioscos (9,95€) y está también disponible en la web de Colecciones de EL PAÍS.

“Freddie escribió la pista de piano y la voz principal y creo que todos estábamos algo conmocionados porque sonaba muy arrogante, pero claro, solo hay que pensar un momento para darse cuenta de que ‘We are the champions’ no se refiere solo a mí y mis colegas; se refiere a todos nosotros. Y eso era lo que Freddie estaba diciendo en realidad”, ha explicado el guitarrista Brian May a propósito de la mentada canción, como se recoge en el libreto que acompaña al disco. Así lo entendió el público, que rápidamente lo convirtió en suyo.A su expansión también han contribuido las competiciones deportivas y otro tipo de eventos que lo han asumido como acompañamiento para celebrar sus victorias.

Del mismo modo, We will rock you, que firma May, alcanzó la consideración de cántico colectivo. Ambos temas se usan en todo tipo de eventos desde los años 70 y el público las reconoce con apenas unas notas iniciales. En el videoclip de esta última, que fue grabado en el jardín de la casa del batería Roger Taylor, se ve la base sonora de esta canción, la clave de su éxito, que no es más que golpes con los pies y las palmas. De hecho, tanto Taylor como Jhon Deacon no tocan sus instrumentos. “Nos dedicamos a pisar con los pies unos tablones que estaban por ahí y que resultó que producían un ruido adecuado”, ha contado Brian.

El diseño

El disco, que recoge otros grandes temas, firmados por todos los miembros del grupo, como Spread your wings, My melancholy blues o Sheer heart attack, se acompañó de una imagen en la carátula que rompía con los anteriores discos, al aportar una ilustración de un mundo distópico. Un gran robot sostiene en una mano a los componentes de Queen, Mercury y May, mientras Taylor y Deacon ya están cayendo entre sus dedos. Todos están muertos.

La imagen la firma Frank Kelly Freas, ilustrador de ciencia ficción que trabajó, entre otros, para la NASA. Este acordó con la banda adaptar una obra que ya había publicado en una revista científica y que Taylor había visto. La ilustración del robot, que desarrolla su historia en las páginas interiores del libreto con ciudadanos horrorizados huyendo de él, acompañó a la banda en la gira que realizó entre 1977 y 1978. No solo estuvo estampada en la batería o en los carteles, también en las camisetas de los fans. Hoy todavía pueden conseguirse y siguen siendo un símbolo de Queen.