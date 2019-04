The Queen Collection

Los músicos siempre señalan como su máximo logro las múltiples vidas que los oyentes dan a sus canciones. En ocasiones, la apropiación es tal que el tema se deslinda de su autor y acaba perteneciendo al acervo popular, como cuando en las celebraciones deportivas se corea We are the Champions o en un evento se palmea We will rock you. Pocas bandas como Queen, autora de estas canciones, han conseguido alcanzar este efecto en tan alto grado, haciendo que su sonido sea universal y atemporal, atravesando géneros y generaciones. Los elementos musicales y líricos que conjugaron en sus discos los convirtieron en uno de los mejores grupos de rock de la historia.