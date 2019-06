Una cátedra en Nueva York para la gaiteira Cristina Pato

“No puedo estar más contenta. Es un gran honor”. La música Cristina Pato (Ourense, 1980), que se dio a conocer internacionalmente por sus interpretaciones con la gaita, recibe en su ciudad natal el anuncio oficial de su elección para impartir la Cátedra Juan Carlos I de Cultura y Civilización Española de la Universidad de Nueva York en el curso académico 2019-2020. Una distinción que se concede con el objetivo de integrar a España en ámbitos en los que ha sido marginada históricamente y que ha sido concedida en cursos anteriores a destacados personajes de la cultura de España como Antonio Muñoz Molina, Juan Goytisolo o hispanistas de la talla de John Elliot o Raymond Carr que han abordado distintas materias, siempre con España como eje, a lo largo de un curso académico.

Maestra gaiteira, pianista clásica y “educadora apasionada”, según propia definición, Pato tiene muy claro el concepto central sobre el que girará su magisterio: "la invisibillidad de las culturas españolas de las comunidades históricas, de las que no se conoce prácticamente nada fuera de España y la invisibilidad en los foros internacionales de las lenguas cooficiales”.

“Me hace especial ilusión saber que en el comité de profesores de Estudios Hispánicos que me ha seleccionado está James Fernández”, sostiene, en alusión al catedrático de Literatura Española de origen asturiano, autor de un proyecto sobre emigrantes invisibles en Nueva York entre los que se cuentan millones de españoles, gallegos en un gran porcentaje, que cruzaron el Atlántico desde finales del siglo XIX y hasta mediados del XX .

Pato lleva años a vueltas con la desmemoria, con las causas y las consecuencias del olvido. Cuando a su madre le diagnosticaron una demencia frontotemporal (la segunda más común tras el alzhèimer) calmó el dolor escribiendo una pieza narrativa de música de cámara, estrenada en Harvard, sobre el río del olvido, el Lethes de la mitología griega y que la leyenda sitúa en la comarca ourensana de A Limia, titulada My Lethes Story: The River of Forgetfulness . Después creó con el neurocientífico Kenneth S. Kosik -descubridor del denominado gen del alzèhimer temprano- una clase pionera sobre memoria.

La concesión de la cátedra, puntualiza, no tiene que ver con la música sino con el trabajo académico desarrollado en distintas universidades, como la de Harvard o la Santa Bárbara de California, en donde ha coordinado iniciativas pedagógicas para los departamentos de Humanidades y Bellas Artes.

La educación es uno de los pilares profesionales de su vida (trabaja como asesora de Educación de Silkrod, el proyecto de enseñanza a través de las artes impulsado por el chelista Yo-Yo Ma) y todos sus trabajos académicos, destaca, tratan del “aprendizaje a través de las pasiones”. Además de las clases, Pato organizará en su cátedra conferencias en torno a las materias a las que ha dedicado sus últimos años de investigación: “música y neurociencia, la sustentabilidad del artista, la memoria cultural y la identidad y la pérdida de la memoria o la situación de las otras lenguas en España, incluido el sefardí”.

De esta forma, la gaiteira podrá conectar a diversos departamentos de la universidad con su tema central de la invisibilidad. En suma, la evidencia de su pasión y de su afán por escudriñar desde todos los ángulos la ausencia de identidad que supone la pérdida de memoria. Tanto personal como colectiva.