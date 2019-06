REDACCIÓN: JUAN CARLOS GALINDO / REALIZACIÓN: CARLOS MARTÍNEZ

Maquiavelo para el presidente Pedro Sánchez y El buscón entre los clásicos que no se suele confensar que no se han leído. Estas son algunas de las respuestas de Verónica García, distribuidora de Machado Libros, cuyo trabajo le lleva a no responder a alguna otra cuestión. Se aprendería de memoria La forja de un rebelde, de Arturo Barea.