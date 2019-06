La historia del criminal que escribía como Emily Dickinson

La fascinación por los falsificadores ha aumentado en los últimos años y la ficción ha dado buena cuenta de ella. La película ¿Podrás perdonarme algún día? (2018) recoge la historia real de Lee Israel, una escritora en decadencia que intenta revivir su carrera falsificando cartas de autores fallecidos. Melissa McCarthy fue candidata al Oscar por una interpretación aclamada por la crítica. Más oscuro y violento es el libro La sangre no miente, de Walter Kirn ( publicado en España por Destino) en el que el autor relata su inmersión en el mundo de engaños y falsas identidades del que fuera su amigo Christian Karl Gerhartsreiter, alias Clark Rockefeller, uno de los mayores impostores de los últimos tiempos. Y, precisamente, en El impostor (Literatura Random House), Javier Cercas recrea en una “novela sin ficción” la gran farsa de Enric Marco, el hombre que se hizo pasar por superviviente del campo de concentración de Flossenbürg. Antes de ser desenmascarado, Marco se convirtió en un símbolo de la lucha para que la barbarie nazi no se olvide. Su mentira se insertó de tal manera en su vida que es difícil distinguir una de otra. Su personaje era su obra, su gran falsificación. David Grann cuenta en El camaleón (reportaje incluido dentro del libro El viejo y la pistola, Literatura Random House) la historia de un francés que se hace pasar por un niño desaparecido en Texas y se infiltra en su familia.

Como las anteriores, La poeta y el asesino encierra una trama que puesta en una novela sería poco creíble. “A veces la realidad es más rara que la ficción. Y este es el caso de Hofmann. No tuve que inventar nada”, explica Worrall. Sin embargo, el artículo original del que luego salió el libro fue rechazado en primera instancia en la revista Harper’s porque nadie creía que el autor estuviera en Las Vegas, en la tienda especializada donde había estado el poema de Dickinson, justo cuando Sotheby’s envió a un experto con 600 documentos para probar lo que siempre habían negado, que sabían que la obra de Dickinson era una falsificación. “¿Cuántas posibilidades hay de que esto ocurra? ¿Una entre un millón? Pero ocurrió y esa coincidencia inconcebible me dio la historia. Paris Review la editó después en lo que fue la primera vez que publicaban no ficción y lo demás, como se dice, ya es historia”, cuenta.