Rosalía: “Las uñas simbolizan la feminidad y son un arma”

A solo unas horas de su esperada actuación como cabeza de cartel en el Primavera Sound, Rosalía reunió a la prensa este viernes para hablar del festival, la paridad en la música y su nuevo single Aute Cuture. El videoclip de este, que ya es número uno en tendencias y ha alcanzado más de tres millones de visualizaciones en menos de 24 horas, tiene como protagonista a una Rosalía que regenta un local de manicuras, con “uñas de diva” postizas, doradas y larguísimas, que blande cual sables entre joyas, palmas y bailarinas. “Lo cierto es que me atraía mucho mostrar las uñas como un accesorio muy extravagante, que simboliza la feminidad y, a la vez, nos sirve de arma. Quería que el vídeo fuese totalmente excesivo, algo así como una película de Tarantino” asegura la artista.

El Primavera Sound arrancó el pasado jueves con las actuaciones de Christine and the Queens y Charli XCX, y contará con la presencia de Rosalía el sábado como gran cabeza de un cartel que, por primera vez, ha apostado por la presencia paritaria de artistas femeninas y masculinos. “Es por estas cosas que me encanta el Primavera” confiesa. “En este festival siento que estoy rodeada de grandes artistas, a las que admiro y me inspiran, desde Miley Cyrus hasta La Zowi o Nathy Peluso. Creo que estamos en un momento en el que hay muchas mujeres en el escenario, me gusta poder dar esa visibilidad y espero que otros festivales den el mismo paso”.

Otra de las grandes innovaciones de esta edición del festival es, quizás, el protagonismo que han adquirido géneros urbanos como el trap y el reggaeton en el cartel, algo que Rosalía considera positivo: “Hoy en día hay reggaeton de todo tipo, los temas sobre los que se canta están cambiando y el género se recibe con menos prejuicio, lo cual está bien, porque ningún género de música es mejor que otro”. De hecho, la barcelonesa considera una gran fuente de inspiración estrellas latinas como J.Balvin, Bad Bunny, Ozuna, o Carol G, cosa que a veces la ha llevado a encasillarla en el género latino, aunque ella mantiene sus raíces españolas muy cerca de su corazón. “Puedo tener muchas influencias, pero a mí lo que me gusta es hacer música en español, es lo que me llega al corazón, y el flamenco es mi forma de expresión”. Y aunque la música es el centro de sus proyectos artísticos, incluye la arquitectura, la moda y el cine entre otras de sus influencias.

Y fue una de sus influencias artísticas, concretamente el cine, donde debutó hace unos meses, con un pequeño papel el nuevo film de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, con un pequeño papel. Y a pesar de los nervios iniciales, Rosalía se muestra muy agradecida de dicha participación. “Nunca antes había hecho una peli, así que al estar allí, con actrices como Penélope Cruz y ver cómo hacían su trabajo y dominan la situación me hizo sentir muy cómoda y lo convirtió en un proyecto muy especial”.

Ante la pregunta de si ya hay un tercer álbum a la vista, Rosalía también tiene respuestas. “Desde que terminé El Mal Querer he estado grabando en el estudio, es algo que siempre hago, pero ni siquiera soy consciente de que estoy grabando ya otro álbum. Cuando acabé de grabar Los Ángeles y empecé a grabar nuevas canciones, no sabía que era El Mal Querer, simplemente disfrutaba en el estudio, y es lo que estoy haciendo ahora”. Lo que quizás no sabremos en un tiempo es qué estilo podría tener este disco, y Rosalía deja la puerta abierta a la posibilidad de repetir un proyecto como su primer trabajo. “El álbum Los Ángeles fue precioso y me enseñó mucho. Después, hice El Mal Querer porque quería probar algo diferente, pero no descarto volver a hacer un disco en acústico”.