Italia y España, dos Renacimientos

España no renació. España nació. A principios del siglo XV, cuando empieza a trabajar Fra Angelico y en la Italia del Quattrocento comienzan las primeras manifestaciones renacentistas, España, como tal, no existía. El territorio, sí, obvio, pero dividido en reinos, coronas y familias que vivían en un auténtico juego de tronos.

Esa isla temporal y espacial que fue Florencia en la que se concentraron maestros como Ghiberti, Brunelleschi, Masaccio o Donatello y que dieron paso a Rafael, Leonardo o Miguel Ángel vivió un momento excepcional que transformará toda la historia del arte posterior, pero que en ese momento estaba alejada de lo que ocurría en otros lugares, incluso de la misma Italia. Unos kilómetros al Norte, se estaba construyendo la catedral de Milán, característico ejemplo del gótico.

A través de obras del Museo del Prado, vamos a ilustrar algunos acontecimientos de ese paso de la Edad Media a la Edad Moderna

Transformación territorial

ampliar foto ‘Primer desembarco de Cristóbal Colón en América’ (1862). Dióscoro Teófilo Puebla y Tolín. Museo del Prado

Tuvo que pasar un siglo para que en la Península Ibérica se dieran las condiciones de ese renacimiento de la cultura clásica, que coincide con los hechos que poco a poco convertirán España en una de las principales potencias mundiales. Esa transición comenzó con los Reyes Católicos, que se casaron en 1469. Ella, Isabel, hija de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, heredera de la Corona de Castilla. Él, Fernando II, hijo de Juan II de Aragón y de Juana Enríquez, heredero del Reino de Aragón. Ambos, en 1492, consiguieron las llaves del Reino nazarí de Granada. Más tarde, Navarra y Canarias se anexionaron a Castilla. Estas uniones tenían un efecto dinástico, en cuestión de leyes e instituciones cada reino siguió con las suyas. No será hasta Carlos I, el nieto de los Reyes Católicos, cuando esas unificaciones se hagan reales a todos los efectos.

Pero de todas estas transformaciones territoriales, la que dará un vuelco al mundo tal y como se entendía hasta entonces será la llegada de Colón en 1492 a un Nuevo Mundo, que posteriormente se sabría que era América.

Pérdida de variedad religiosa

ampliar foto Artesonado (hacia 1400). Museo del Prado

Hasta la rendición de Boabdil y la entrega de Granada –el último reino musulmán de la Península–, la convivencia de cristianos y musulmanes había sido habitual durante ocho siglos. Esto dejará una impronta en todas las manifestaciones artísticas. Las influencias de unos y de otros convivirán, dotando así al arte español de características irrepetibles en otros lugares, debido a la asimilación de formas islámicas sobre, por ejemplo, estructuras arquitectónicas cristianas, alfombras, tapices, objetos de cuero… La nobleza cristiana siente fascinación por los palacios musulmanes.

A estos dos grupos religiosos hay que sumarles los judíos, algunos de ellos ocupaban puestos clave como financieros, artesanos o funcionarios. En ciudades como Sevilla, Barcelona, Valencia o Zaragoza habían convivido sin problema. La judería de Toledo llegó a ser un importante núcleo cultural. Teniendo en cuenta su prosperidad e influencia no es de extrañar que despertaran envidias y que los monarcas atajaran esto con el edicto de expulsión de todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Así, en 1492, aumentaron la lista de conversos y los que no aceptaron huyeron a otros países.

La santa madre Inquisición

‘Auto de Fe presidido por Santo Domingo de Guzmán’ (1493-1499). Pedro Berruguete Museo del Prado

El tribunal del Santo Oficio es anterior a los Reyes Católicos, fue fundado por Gregorio IX en 1233 para perseguir herejías, su actuación en España fue moderada hasta la llegada de Isabel y Fernando, quienes utilizaron la Inquisición como herramienta política para conseguir la unidad religiosa y reforzar así la unidad territorial. La masiva conversión de los judíos despertó la desconfianza y la actividad del Santo Oficio fue muy intensa, se calcula que en las dos últimas décadas del siglo XV murieron en la hoguera más de 2.000 personas. Los autos de fe se convirtieron en un tema habitual representado entre los artistas. En España hubo que esperar hasta 1813 para que fuera abolida.

La reina presta su nombre al gótico isabelino

La transición del Gótico al Renacimiento en España fue lenta, comienza cuando en Italia el Quattrocento está llegando a su fin. Así, en 1473, los Reyes ordenan construir a Juan Guas –uno de los arquitectos preferidos de Isabel la Católica- el monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo. Este es uno de los edificios más emblemáticos de su reinado y con el que quieren conmemorar sus logros, sobre todo el triunfo que legitimó a la reina como heredera de la corona castellana y posiblemente convertirlo en su panteón, aunque finalmente no será así, ya que están enterrados en la Capilla Real de Granada, adosada a la catedral de esta ciudad. Ambas, ya sí, obras cumbres del renacimiento, como el sepulcro de mármol de carrara que los contiene, realizado por Domenico Fancelli, un italiano que trabajó en España desde 1509.

Capilla mayor de San Juan de los Reyes, Toledo (1485-1490). Juan Guas. Pluma sobre pergamino del arquitecto Juan Guas. Museo del Prado

San Juan de los Reyes combina características góticas con elementos mudéjares siendo la obra más representativa del gótico hispanoflamenco. La iglesia tiene una sola nave cubierta con bóvedas de crucería y cúpula estrellada. El claustro, obra de Enrique Egas, se compone de cuatro alas abiertas a un patio a través de ventanales de tracería flamígera. En la planta superior, la techumbre policromada de estilo mudéjar repite las armas (yugo y flechas) y las iniciales, emblemas de Isabel y Fernando, como motivos decorativos.

Ya comienzan los artistas a tener conciencia de ello y no de artesanos. Casi un siglo ha tenido que transcurrir desde que los florentinos coetáneos a Fra Angelico trabajaban con esta conciencia y dejando constancia de sus nombres que son imborrables de la historia del arte.