El coreano Bong Joon-Ho gana la Palma de Oro del festival de Cannes con ‘Parasite’

Palma de Oro: Parasite, de Bong Joon-Ho.

Gran Premio del Jurado: Atlantique, de Mati Diop.

Premio del Jurado: ex aequo, Les Miserables, de Ladj Ly, y Bacurau, de Kleber Mendonça Filho and Juliano Dornelles.

Mejor dirección: Jean-Pierre y Luc Dardenne por El joven Ahmed.

Mejor actriz: Emily Beecham, por Little Joe.

Mejor actor: Antonio Banderas, por Dolor y gloria.

Mejor guion: Céline Sciamma, por Portrait de la jeune fille en feu.

Mención especial del Jurado: Elia Suleiman, por It Must Be Heaven.

Palma de Oro al mejor corto: The Distance Between Us And The Sky, de Vasilis Kekatos.

Cámara de Oro: Nuestras Madres, de César Díaz.

Mejor película de Una cierta mirada: A Vida Invisível de Eurídice Gusmao, de Karim Aïnouz.

Premio del Jurado de Una cierta mirada: O que arde, de Oliver Laxe.

Premio Especial del Jurado de Una cierta mirada: Liberté, de Albert Serra.