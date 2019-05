Antonio Banderas, mejor actor del festival de Cannes

Con el premio a la mejor interpretación de Antonio Banderas como el Salvador Mallo de Dolor y gloria, que le ha entregado hoy sábado el festival de Cannes, el malagueño obtiene el mayor de los galardones de su currículo. Tras recoger el galardón, el actor agradeció el premio a Pedro Almodóvar, director de la película —"todo el mundo sabe que el personaje es él"—, y aseguró: "lo mejor está por venir".

Banderas engrosa una lista de enormes intérpretes españoles que han sido premiados en el certamen francés. Hace unos días Alain Delon, Palma de Oro de Honor, recordaba que un español —no tenía claro quién— había ganado el año en que él concursaba con El otro señor Klein. Era 1976 y el trofeo se lo llevó José Luis Gómez, por Pascual Duarte, de Ricardo Franco, adaptación de la novela de Camilo José Cela.

De los 12 premios logrados por los españoles en la sección oficial de Cannes, cinco son de interpretación. Gómez abrió un camino que posteriormente siguió, al año siguiente Fernando Rey con Elisa, vida mia, de Carlos Saura, en la que encarna a un hombre que vive retirado, casi oculto, en el campo hasta que recibe la visita de su hija a la que no ve desde hace 20 años. En 1984, Francisco Rabal y Alfredo Landa lo obtuvieron ex aequo por Los santos inocentes, de Mario Camus. En el escenario, Rabal susurro el mítico “milana bonita” que murmuraba su personaje.

Hubo que esperar a 2006, al premio compartido por el elenco femenino de Volver, de Almodóvar, para que hubiera intérpretes españoles en el escenario del Palacio de los Festivales: Penélope Cruz, Chus Lampreave, Blanca Portillo, Carmen Maura, Lola Dueñas y Yohana Cobo compartieron el honor. Finalmente Javier Bardem con Biutiful (2010), del actual presidente del jurado Alejandro González Iñárritu, se convirtió en el último actor español en lograr el premio de interpretación.

Con este premio, Banderas (Málaga, 58 años) suma un galardón que acompañarán a su Goya de Honor y a sus cuatro candidaturas a los Globos de Oro, además de un premio del público en los galardones del cine europeo. El actor contaba durante el estreno de filme que había compuesto el personaje "de dentro a afuera". "A pesar de los elementos físicos y de vestuario que impuso Pedro y que a mí me extrañaron al inicio, como su pelo y su ropa. Una vez que conformamos el exterior y el dolor de las enfermedades, nunca más pensé en imitarle. Era más un estado de ánimo... y entender a Pedro", puntualizaba. Tras un infarto, su principal batalla ha sido recuperar su prestigio como actor de carácter, y, también, convertirse de nuevo en el adalid de Almodóvar. En Cannes, durante la rueda de prensa, explicó: "No me importan Palmas ni premios. Sé que el rodaje de Dolor y gloria son los meses más felices de mi vida como actor. Y eso no me lo quita nadie”. Y se puso a tamborilear con los dedos la mesa para parar a una posible lágrima.