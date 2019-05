Elton John y Bernie Taupin: música y letras de un triunfo

Han colaborado en más de 30 discos. A su unión creativa se deben canciones como Your Song, Rocket Man, Candle in the Wind o Saturday Night's Alright for Fighting. Por eso, el encuentro de Elton John con el poeta Bernie Taupin, que acabaría siendo el letrista de muchos de sus temas, fue una de las claves de la carrera del músico. Y también de Rocketman, la película que repasa la vida de John. Precisamente esa primera reunión entre ambos protagoniza un avance del filme, que se estrena el próximo 31 de mayo.

"El director Dexter Fletcher se maneja con cierta soltura, recreando la vida, milagros, penurias y redención de la megaestrella", aseguraba en este diario Carlos Boyero en la crítica del filme, estrenado fuera de competición en el festival de Cannes. El músico también figura como productor ejecutivo del proyecto y el actor que le interpreta, Taron Egerton, canta con su propia voz los temas de John.