TCM celebra su 20º aniversario en España

¿Fue 1999 el mejor año de la historia de Hollywood? Muchos medios especializados han reflexionado este año en torno a este asunto. Incluso, el periodista Brian Raftery ha publicado un libro sobre el tema Best. Movie. Year. Ever.

En 1999 se estrenaron Matrix, El club de la lucha, American Beautty, El Sexto sentido… 1999 fue también el año en que TCM llegó a España. Desde entonces, el canal ha ofrecido interrumpidamente a los espectadores las mejores películas de todos los tiempos, documentales originales y programas de producción propia por los que han pasado los cineastas, actores y actrices más relevantes del cine español.

TCM cumple 20 años y para celebrarlo, hoy viernes arranca la II Edición del Festival TCM, que se celebrará a lo largo de todo este fin de semana con títulos como Pulp Fiction, La naranja mecánica, El Exorcista o Annie Hall, que se ofrecerán en pantalla grande y en copias remasterizadas.

El Festival TCM, que es una extensión del TCM Film Festival, va a programar un total de 19 largometrajes que se van a proyectar en el Palacio de la Prensa y en el Cine Estudio Círculo de Bellas Artes. Las sesiones tienen un precio único de 3,50 euros y estarán presentadas por periodistas especializados y por cineastas para quienes esos films tienen un significado especial. Entre quienes han confirmado ya su participación, figuran directoras como Arantxa Echevarría o Chus Gutierrez; realizadores como Javier Fesser y Rodrigo Sorogoyen; actores y actrices como Lucía Jiménez, Brays Efe o Ginés García Millán.

La selección de películas de esta edición es variada tanto en planteamientos como en géneros, pero todos los títulos tienen el nexo común de que en ellos las ciudades, como espacio cinematográfico, juegan un rol fundamental. San Francisco en Vértigo, México DF en Amores perros, París en Al final de la escapada o Madrid en El día de la bestia.

El Festival va a acoger, además, otros eventos. Las mañanas del fin de semana en el Palacio de la Prensa van a estar destinadas a un público familiar con la proyección de Regreso al futuro y Mi vecino Totoro. La noche del sábado en el Cine Estudio Bellas Artes se reservará, en cambio, para una “sesión golfa” con el preestreno de la comedia japonesa One Cut of The Dead, presentada por uno de sus grandes fans, el director Nacho Vigalondo, que dentro de unas semanas se convertirá en uno de los rostros habituales de TCM con el nuevo programa Vigalondo Midnight Madness.

Además, durante toda esa semana, el salón de casa de los espectadores de TCM se convertirá en la tercera sala del Festival, ya que el canal ofrecerá una programación especial alineada con la temática del certamen, las ciudades, con títulos como La gran belleza, Un americano en París, Stockholm o Malas calles.

Festival TCM. Toda la programación en la web https://festivaltcm.es