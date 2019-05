Nacho Cano llevará la música de Mecano al Sonorama Ribera

Nacho Cano llevará la música de Mecano este verano al Sonorama Ribera 2019, el festival de Aranda de Duero que se celebrará entre el 7 y el 11 de agosto. En un concierto exclusivo, el músico recorrerá el repertorio más celebrado de una de las grandes bandas del pop español acompañado de una formación única para la ocasión, sin su hermano José María Cano y Ana Torroja.

Mecano se separaron en 1998 y desde entonces no se han vuelto a reunir en un escenario. Este hecho acrecienta el carácter simbólico de esta actuación liderada por Nacho Cano, uno de los compositores del grupo.

El anuncio de Nacho Cano se suma a un programa variado que cuenta entre otros cabezas de cartel con Crystal Fighters, que tiene cita exclusiva en el certamen arandino. El escenario principal de Sonorama Ribera también acogerá a Love of Lesbian con un nuevo formato, ampliando la banda para tocar canciones de toda su carrera acompañados por un trío de vientos (saxofón, trompeta y trombón), percusión, vibráfono y steel guitar.

Otro de los grandes nombres del cartel es el de Zahara, que vuelve al festival para presentar su último disco Astronauta. Miss Caffeina, Second, Fuel Fandango, Carolina Durante, Luis Brea y El Miedo, Olivia, Gotelé y La Orquesta Mondragón,Tequila, Tarque, Depedro, Morgan, Tote King, Fangoria y Rulo y La Contrabanda son otros de los atractivos de la programación de este año.

También estarán en Sonorama 2019: Bauer, Berri Txarrak Chloe's Clue, Claim, Grises, Igloo, Kitai, Luis Albert Segura, La Sonrisa de Julia, Lebowsky, Muerdo, Naranja, Presumido, The Rebels, Varry Brava, Venturi, Agoraphobia, Ballena, Basanta, Black TV, Carlos Sadness, Crudo Pimento, Crystal Fighters, De perdidos al trío, División Minúscula, Igor Paskual, Invisible Harvey, Julieta 21, La Regadera, Ladilla rusa, Los Vinagres, Margaux, Marta Hammond, Mostaza Gálvez, Mucho, Ñekü, Playa Cuberris, Rayo, Serial Killerz, Shinova, Siloé, The Garlic Phantoms, The Levitants, Vancouvers, Veintiuno y Yoghourt Daze.