‘Innuendo’, el último disco de Freddie Mercury

El decimocuarto disco de estudio de la banda Queen, Innuendo, fue el último que Freddie Mercury grabó. La enfermedad ya había hecho mella en él, como se puede ver en el que también sería su último videoclip, el de la canción These are the days of our lives. Evidentemente delgado y demacrado, con un rostro más frágil de lo habitual, el maquillaje y el vestuario hicieron todo lo posible por disimularlo.

Aun así, este trabajo está considerado uno de los mejores de la banda, pues el icono rock alardea de sus registros vocales sin aparente coste. Este álbum es la segunda entrega de The Queen Collection, la discografía completa de una de las mejores bandas de la historia de la música que el EL PAÍS lanzó el pasado domingo con A kind of magic. Innuendo llega mañana a los quioscos y también está disponible en la página web de Colecciones del diario.

Más de seis minutos estrenan el disco, grabado entre Londres y Suiza en 1990 y 1991, con la canción que le da título y que viene a significar insinuación indecente. El tema, de palpitar épico, tiene guiños al viaje que Mercury había realizado a Barcelona, poco antes de meterse en los estudios de grabación, con el sonido de una guitarra española. No es el único, pues la canción All God´s People, presente en el álbum, tiene su origen compositivo en la ciudad catalana.

Debía saber Mercury y sus compañeros que este sería su último trabajo, por lo avanzado de su enfermedad, pues todo el álbum parece un juego irónico con la vida, desde el diseño de ambiente circense de la carátula, hasta las letras en las que parece anunciar su próximo final, desde la nostálgica These are the days of our lives, donde el cantante dirige la vista a su niñez, hasta el cierre del álbum con The show must go on, el espectáculo debe continuar. Pero como reza la letra del popular tema, aunque el corazón de Mercury esté roto y su maquillaje desconchado, su sonrisa aún permanece tantos años después de su muerte.

Este no es el único éxito que contiene Innuendo, pues son varios los temas que se ganaron la ovación del público, como Headlong, I can´t live with you o Don´t try so hard. La historia de cada una de ellas está relatada en el libreto que acompaña el disco, que fue número uno en Reino Unido, Holanda, Portugal o Alemania y cuyo sonido ha sido remasterizado, como el de toda la colección. The Queen collection también incluye cinco directos de la banda y su paso por el Estadio de Wembley.

A Innuendo le seguirá el disco A Night At The Opera, el domingo 12 de mayo.

Cada entrega tiene un precio de 9,95 euros.