El director de cine Francis Ford Coppola, fotografiado en Alicante, en 2008. Joaquín de Haro

Francis Ford Coppola no entiende rodar películas sin asumir riesgos. "Hacer películas es un juego donde apuestas todas tus cartas. Por eso en cada una, lo doy todo", dice. Y así ha sido. El cine le ha proporcionado muchos momentos de gloria, cinco Oscar y dos Palmas de Oro en Cannes entre otros muchos premios, pero también grandes quebraderos de cabeza. Se ha arruinado por culpa de los fracasos comerciales de varias de sus películas, teniendo que hipotecar sus bienes. Un precio que no le ha importado pagar: "Si no te arriesgas, ¿cómo vas a hacer algo realmente hermoso, que no se haya visto antes?".

El domingo 7 de abril Francis Ford Coppola cumple 80 años y TCM quiere felicitarle dedicando las 24 horas de esa jornada a Apocalypse now, una historia inspirada en la novela El corazón en las tinieblas, de Joseph Conrad, y que protagonizaron Martin Sheen, Marlon Brando y Robert Duvall entre otros. Una programación especial que, además de varios pases de la película, incluye la emisión de Corazones en tinieblas, documental realizado por su mujer, Eleanor Coppola, en el que se detallan todos los pormenores de la producción y rodaje, y que ayuda a comprender la importancia cinematográfica y personal que tuvo Apocalypse Now en la carrera del director.

Francis Ford Coppola nació en Detroit, en 1939. Su padre, Carmine, era músico. Su madre, Italia, había sido actriz. Estudió cine en la Universidad de California, pero aprendió todos los secretos del oficio trabajando en la factoría de Roger Corman. Su primer filme como realizador fue Demencia 13. Trabajó como guionista en títulos como Arde París o Patton, por el que ganó su primer Oscar. Dirigió películas como Ya eres un gran chico, El valle del arco iris o Llueve sobre mi corazón, pero su carrera cambió cuando, en 1972, le ofrecieron llevar al cine una novela titulada El padrino.

El éxito de las dos partes de El padrino y de Apocalypse now hicieron que, a partir de entonces, Coppola se debatiera en una íntima contradicción. Podía realizar películas de éxito con grandes estrellas y un abultado presupuesto, bajo el paraguas de un gran estudio de Hollywood. Sin embargo, su ideal de cine era otro. Y así nacieron títulos como Corazonada, La ley de la calle o Rebeldes, que fueron un gran fracaso. Arte y éxito comercial, los dos polos entre los que se han movido tanto la vida como trayectoria profesional de este verdadero monstruo del cine.

A sus 80 años, Francis Ford Coppola sigue buscando nuevas y excitantes experiencias en el mundo cinematográfico. Su última aventura son las películas en directo. Filmes, como Distant Vision, que se pueden ver en el mismo momento en el que se realizan y del que ya ha habido dos pases o retransmisiones. "Crecí con la televisión en directo; tuve una formación inicial en el teatro, y he trabajado toda la vida de guionista, productor y director de cine", explica en las páginas de El cine en vivo y sus técnicas, un libro publicado hace un año. Y es que, con ocho décadas a sus espaldas, Francis Ford Coppola mantiene la misma curiosidad e ilusión por lo que ha sido su vida y trabajo: el mundo del cine.