Shakira niega ante el juez el presunto plagio de ‘La bicicleta’

Nunca Shakira ha tenido un público tan hostil. Y en este caso solo era un hombre con pelo engominado y gesto serio que no paraba de hacerle preguntas, sin importarle lo más mínimo su estrellato. O tal vez porque le importaba todo. Es el abogado acusador dentro del juicio por el presunto plagio de La bicicleta. “Mi canción no tiene nada que ver con Cuba sino con Barranquilla”, comenta Shakira, vestida toda de negro informal y unas botas de gran plataforma. La cantante ha declarado hoy miércoles en el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid tras la demanda del cubano Liván Rafael Castellanos Valdés, Livám, quien asegura que La bicicleta copia fragmentos de su tema Yo te quiero tanto, de 1997.

“El estilo no tiene nada que ver. Yo no sé si el demandante quiere hacer un vallenato, pero no le sale. Es como si un niño quiere coger el balón con las manos y no sabe. La otra canción es una salsa. Aquí y en la China. Y lo nuestro es un vallenato”, continúa Shakira. La cantante da palmas y se pone a cantar la canción, sin pronunciar con mucha dicción la letra. Parece el ensayo de un concierto pero en la sala de lo juzgado de lo contencioso solo hay jueces, abogados y algún periodista. El abogado se quita y se pone las gafas cada vez que quiere elevar el tono grave de sus preguntas. Shakira no se inmuta y responde: “Nunca he sido condenada por plagio. En 30 años de carrera y desde los ocho año que empecé a cantar en mi casa de Colombia”.

Un juez federal de Nueva York consideró en 2014 que su canción Loca era un plagio de un tema del dominicano Ramón Arias Vázquez. Sin embargo, un año después, otro tribunal de EE UU dio la vuelta al caso, al establecer que Arias Vázquez había mentido durante el proceso, al que tachó directamente de "fraude".

Carlos Vives se sienta relajado y respondiendo a todo con un “si, señor”. Cuando se le acusa de plagio, responde: “Yo cambié la historia de la música de mi país y me crie entre juglares de la música del vallenato en las calles”. Mira al techo al hablar todo el rato y añade con aplomo: “Mi trabajo consistió en la modernización de la música tradicional colombiana.La gente me llama el rey del vallenato. Lo conseguí con amor y dedicación a la música. Y mi música es única, no la hace nadie. Yo la he inventado”.

El músico cubano Liván Castellano Valdés (centro), ante el juzgado. Luca Piergiovanni EFE

Vives está citado a declarar mañana jueves, pero ha querido acompañar ya desde hoy a Shakira. Castellano Valdés argumenta en su demanda que le envió a Vives, a través de Sony ATV, "una muestra" de su tema para que la cantara, pero el colombiano decidió reproducir "un fragmento" de la misma sin su autorización. En el estribillo de su canción, Shakira y Vives cantan "que te sueño y te quiero tanto", y el de Livám dice "yo te quiero, yo te quiero tanto". “Nadie es dueño de las palabras ‘yo te quiero tanto”, se defendió Vives en una entrevista con EL PAÍS en 2017, después de que la demanda fuera admitida a trámite.

La denuncia ha sido interpuesta por la editora y representante del cubano, MDRB (Maryla Dianik Romeu) Music, contra Sony Music Latin, Sony Music Entertainment, Sony ATV Publishing holdings Spain, EMI Music Publishing Spain, Shakira, Carlos Vives y Andrés Eduardo Castro. La bicicleta, registrado por Vives y Shakira y producido por Andrés Castro, fue la canción del verano de 2016, ganó el Grammy Latino a mejor canción en 2016 y ha vendido en el mundo más de 210.000 copias.

Shakira, además, se enfrenta en estos momentos a otro proceso. Un juzgado de Esplugues (Barcelona) ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra ella por seis delitos de fraude fiscal y, como primer paso en la investigación, la ha llamado a declarar. La artista afronta una causa penal por haber defraudado, presuntamente, 14,5 millones a Hacienda mediante un entramado empresarial en paraísos fiscales.