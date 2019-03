“Se non è vero, è ben trovato”, asegura el aserto que se le adjudica al malhadado Giordano Bruno. Pues a José María Espinar (Granada, 1974) le pasa algo parecido en El secreto de Wadi-as, nominada a la categoría de mejor novela histórica en la Semana Santa de Gijón. Nada es verdad en ella, pero podía serlo en un relato que se desliza entre los lindes de la historia y el más puro estilo detectivesco. No es la primera vez que Espinar se adentra en el espacio de lo deductivo y de las aventuras (ya lo hizo en el Peso del Alma) ubicando en su mundo literario, que abarca del siglo XV al XXI, personajes con idénticos apellidos en centurias distintas; una especie de juego con el lector para que intente recomponer el árbol genealógico de los sueños de este novelista y poeta. Hasta el protagonista, Alejandro de Vértebra, no es otra cosa que un trasunto de sí mismo.

La lectura, amena e intrigante, obliga a tener cerca un diccionario por el dominio de los calificativos y de los arcaísmos empleados para imbuirse en el Guadix de finales del siglo XV. Las metáforas, sinécdoques y prosopopeyas que esparce por las 395 páginas de la obra provocan perplejidad, admiración o sorpresa, al tiempo que intentan explicar los últimos días de la dominación musulmana en la Península. Espinar toma muestras del extinto reino nazarí –la novela se extiende por las granadinas Baza, Guadix o Jerez del Marquesado- para recomponer una constelación histórica que se deshacía ante el avance del agujero negro de las tropas de Isabel y Fernando.

Novela de amor también (el erotismo en la escritura de Espinar es una constante) se parapeta tras los adarves de lecturas policiacas y deja al lector con ganas de saber más. Y es que si El secreto de Wadi-as no es el inicio de una saga de aventuras y suspense, está muy cerca de ello, aunque sus pasadas y futuras partes vayan saltando de siglo en siglo sin ningún orden. Con una marcada influencia de Estudio en escarlata o El Valle del terror, la novela habría recibido el aplauso de Conan Doyle. Bueno, una proposición que si “non è vera, è ben trovata”.

El secreto de Wadi-as. José María Espinar. Editorial Arzalia. 19,95 euros