La música en directo registró en 2018 su mejor año en España

La música popular en directo sube el volumen de su negocio. Tanto que, además de los escenarios, las cajas también suenan como nunca. En 2018, los conciertos recaudaron 334 millones de euros, la cifra más alta jamás registrada en España, según el Anuario de la Música en Vivo, presentado hoy en Madrid. Se trata de la quinta subida consecutiva, en este caso de un 24% frente a los 269 millones de 2017, el mayor aumento en un lustro, según los datos del mismo informe. El número supone un récord también si se compara con otra fuente, el Anuario de la SGAE: en este caso, sin embargo, el crecimiento es mucho más reducido, ya que este estudio concluye que en 2017 los ingresos alcanzaron los 329 millones.

El Anuario de la Música en Vivo registra los datos de la Asociación de Promotores Musicales (APM), la más importante del sector con 74 empresas y más del 80 % de la facturación del país, mientras que la SGAE incluye también las actuaciones al margen de esta organización. Tanto que, por ejemplo, el número de conciertos registrados también es distinto: en 2017, hubo 87.924, según la SGAE y 86.348, para el anuario de la APM.

Sea como fuere, en ambos casos las estadísticas muestran que los ingresos superan los niveles previos a la crisis, y se "rompe la dinámica de pérdidas vivida especialmente de 2009 a 2012", tal y como explica el Anuario de la Música en Vivo. Y que el éxito arrollador de los grandes festivales es una de las principales claves que explica el aumento. En el podio de los macroeventos reinaron Arenal Sound de Burriana (Castellón) y Medusa Sunbeach Festival de Cullera (Valencia), ambos con 300.000 asistentes en seis jornadas, por delante del madrileño Mad Cool, con 240.000 pero en solo tres días. Por detrás, figuran Primavera Sound de Barcelona (220.000 personas en cinco jornadas) y el albaceteño Viña Rock de Villarrobledo (210.000, en tres).

La APM ha achacado hoy en rueda de prensa la gran mejora a la menor presión tributaria (tras la rebaja del IVA en 2017, del 21% al 10%), al "crecimiento exponencial" del turismo musical y también "al azar" que dejó una agenda llena de estrellas globales que recalaron en España. Nombres como Bruno Mars, el artista internacional que más público congregó en España, con dos conciertos y 110.000 entradas vendidas. Justo por detrás, Ricky Martin, con casi 80.000 asistentes en 10 conciertos, y Shakira, que ofreció cinco actuaciones y logró vender unas 71.000 entradas.

El podio nacional, en cambio, es liderado por una extraña pareja: la gira de Operación Triunfo (24 conciertos) y la de Pablo Alborán (30 actuaciones) lograron exactamente el mismo número de asistentes, 288.640, según el Anuario de la Música en Vivo. Los responsables de APM lo calificaron de "increíble y curiosa casualidad". En tercer lugar, Fito & Fitipaldis con 264.410 entradas vendidas en 25 shows.

"Tenemos frentes abiertos como el mundo de la reventa, tan preocupante y que nos está carcomiendo en los últimos años", han denunciado desde APM, antes de acusar a Google de ser "cómplices de una estafa, al aceptar publicidad de una empresa que fehacientemente está engañando". Se refieren así a la política de esta empresa de posicionar en lugares privilegiados de sus búsquedas a compañías de reventa, una política que la tecnológica anunció hace más de un año que cambiaría para que los usuarios fueran conscientes de que no estaban adquiriendo entradas en puntos oficiales ni al precio original. "Conocen nuestras postura y saben que consideramos que son cooperadores necesarios para que pasen estas cosas", han ratificado desde APM, a la vez que han anunciado "próximos pasos" en este sentido.

Respecto a si las cifras de 2018 pudieran no ser más que un espejismo, han reconocido que "las sensaciones de 2019 no son tan buenas como las del año pasado", pero se han abstenido de comentar más sin datos fiables a su disposición. "Es cierto que las últimas cifras han sido muy buenas y no sería extraño que se estabilizaran o hubiera un ligero descenso en 2019 por pura corrección. Hay mucho de coyuntural en la música, porque vivimos un momento de muchas giras internacionales, pero también hay un componente estructural que apunta a una recuperación clara", ha apuntado Albert Salmerón, recién reelegido presidente de APM.