Arenal Sound y FIB ultiman su apuesta para llenar de música el verano 2019

Un margen de apenas 48 horas ha bastado a dos de los principales festivales de música de la provincia de Castellón, el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) y el Arenal Sound de Burriana, para poner prácticamente la guinda a sus respectivos carteles. Veinticuatro nombres –doce por cabeza- con los que sendas macrocitas acortan el trayecto hacia dos ediciones redondas: la 25ª para el certamen benicense y la 10ª para el festival de Burriana.

Fatboy Slim, Soleá Morente, Belako y Mueveloreina (para los fibers) y Morat, Ummet Ozcan, Dorian y Bad Gyal (para los sounders) perfilan la carta de presentación de dos de las citas ineludibles del verano.

La avanzadilla más reciente llega del Arenal Sound, que ha lanzado este jueves el tercer avance de cartel para su décima incursión, del 30 de julio al 4 de agosto en la playa de Burriana, en el litoral castellonense. Una remesa que enriquece la apuesta que integra ya a Martin Garrix, Thirty Seconds To Mars, Karol G, Don Diablo, Oliver Heldens, Vetusta Morla y C. Tangana, entre muchos otros.

Se trata de doce nuevos artistas que lideran la banda colombiana Morat, “una de las más demandadas por los sounders”, según la organización; junto al holandés Ummet Ozcan, uno de los DJs y productores más reconocidos del panorama internacional; Dorian, imprescindibles en este aniversario; y Bad Gyal, que dio uno de los conciertos más aclamados de la pasada edición.

Se incorporan también los brasileños Cat Dealers, que no dejan de escalar posiciones en el ranking de la escena electrónica. Sin dejar de lado la música urbana, el décimo aniversario también contará con la presencia de Zetazen, Fusa Nocta y el reggae de Adala & The Same Song Band. Los murcianos Second llegarán a Burriana para presentar las canciones de su último disco; y Lucas Loren repite en el festival, aunque esta vez lo hará en solitario. Para estrenos, los de Ms Nina y Ladilla Rusa, que pisarán por primera vez territorio Arenal.

Con todos los abonos agotados desde el primer día de venta -50.000 en 14 horas- este próximo domingo 10 de marzo podrán adquirirse los tickets de las zonas de descanso Arenal y Malvarrosa, así como el resto de productos (Glamping, Sounder Bus y Kit Ahorro).

Por su parte, el FIB, que celebrará del 18 al 21 de julio su 25 aniversario en el recinto de conciertos de Benicàssim, anunciaba pocas horas antes sus doce nuevos nombres, que se añaden a los ya anunciados Kings of Leon y Lana del Rey (ambos con fechas exclusivas en España), The 1975, Frenz Ferdinand, George Ezra o Jess Glynne.

Liderando la lista, Fatboy Slim, uno de los nombres más legendarios y carismáticos de la música de baile con espíritu indie, que regresa al FIB como cabeza de cartel del jueves, 18 de julio, “con un espectáculo realmente impresionante”, ha avanzado la organización del certamen, que dirige el británico Melvin Benn.

La apuesta musical del 25º FIB sigue con Kodaline, que acaba de grabar un Politics Of Living que se revela como el mejor disco de su carrera; y con el considerado ya como el artista independiente más famoso de Escocia: Gerry Cinnamon.

El cóctel refrescante y variado del anuncio llega con Octavian y su vibrante mezcla de R&B, dancehall, grime y house; las melodías hipnóticas y los ataques de guitarras agresivos de Belako; o la elegancia pop y la espontaneidad flamenca que sella en el álbum Ole lorelei Soleá Morente, quien aterriza en el FIB con la colaboración de Alonso Díaz (Napoleón Solo). Y más: La Zowi (la reina de lo urbano); la música ‘electrapical’ (electrónica, trap, y tropical) de Mueveloreina; Mavi Phoenix, Paigey Cakey, The Blinders y Barny Fletcher también se unen a la fiesta. La de las 25 velas del Festival Internacional de Benicàssim.