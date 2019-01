Kings of Leon y Franz Ferdinand lideran el pleno al 15 del FIB 2019

A lo grande. Como el aniversario que llega de cara. 25 años de historia que el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) va hilvanando con el anuncio de quince nuevos nombres para el cartel que saldrá a escena este verano, del 18 al 21 de julio. Un bloque de confirmaciones que encabezan Kings of Leon en su única fecha en España, Franz Ferdinand, Jess Glynne o You Me at Six, entre muchos otros, y que se unen al ya anunciado brillo de Lana del Rey liderando una de las noches del FIB 2019 en su única incursión nacional, y a The 1975, La M.O.D.A o Blossoms.

El FIB se decanta por la veteranía de los clásicos. Benicàssim será testigo, de nuevo, de una de las mejores bandas en directo del planeta. Kings of Leon ofrecerá en el festival su único concierto en España. Repite (por cuarta vez) en Benicàssim, territorio que pisó en su última visita hace justo una década, en 2009, en la misma edición que lo hizo también el segundo nombre que alimenta la máquina fibera de 2019, Franz Ferdinand (presente poco después en 2015, junto a Sparks). La banda escocesa es una fábrica de hits y “garantía absoluta de directos totalmente explosivos y bailables”, han destacado desde la organización del certamen, que dirige el británico Melvin Benn.

Este 25 aniversario también contempla estrenos musicales, como el del británico George Ezra, uno de los artistas más exitosos de la escena actual, que aterriza por primera vez en el FIB con Staying At Tamara’s, grabado íntegramente en Barcelona.

El acento british de esta nueva remesa de nombres se consolida con otro triplete directo desde el Reino Unido. Ese al que dan forma el torbellino pop de una Jess Glynne que visitará Benicàssim con Always In Between; la banda You Me At Six y la descarga escénica de su potencia rock; y el dúo de productores británico Gorgon City, que trasladará por primera vez hasta el recinto de conciertos benicense la esencia de la bass music y el house.

Desde Estados Unidos llega Ezra Furman cruzando rock, amor, género, sexualidad y religión. Un “artista pleno de grandes canciones” que compartirá cartel con el británico Yellow Days, “una voz que firma flechazos de indie rock que dan en el blanco del hit”, afirman desde la organización del Festival Internacional de Benicàssim.

La presencia nacional en este nuevo lanzamiento de artistas pasa por los himnos absolutos que arroja la banda madrileña Carolina Durante; Alien Tango, un blindaje pop con sello murciano a la música divertida, y la cálida psicodelia de los gallegos Bifannah cerrando el círculo castizo.

La proyección internacional sigue con el sueco Dj Seinfeld, uno de los nombres más carismáticos de la electrónica actual; el pop tecnicolor de Superorganism (Londres) y las buenas melodías de indie rock de los también londinenses The Big Moon; y Sea Girls desde Oxford.

Con estos quince nombres el FIB 2019 siluetea ya su apuesta musical, que estrenó el pasado mes de noviembre la estrella neoyorquina Lana del Rey y que integra también al gran pop de The 1975; la apabullante propuesta con influencias del folk, country, punk y rock and roll de La M.O.D.A.; y las melodías de la banda de Manchester Blossoms, que irrumpirá en este 25 aniversario con nuevo álbum, Cool Like You. El pop efervescente, soleado y de autotune de Cupido —el resultado de la unión del rap de Pimp Flaco y el indie de Solo Astra— también se unió a este estreno de cartel, junto al trío de punk pop Cariño, responsable de píldoras como Bisexual, Momento Inadecuado o Canción Pop De Amor.

El FIB reunió en las cuatro jornadas de su edición 2018 a 170.000 personas de 25 nacionalidades. 40.000 asistentes diarios con el pico de 48.000 registrado con The Killers.