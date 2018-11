La diva ‘vintage’ Lana del Rey estrena el 25 aniversario del FIB

Las previsiones del director del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), Melvin Benn, se han cumplido, y el engranaje de un cartel histórico como el que nutrirá el 25 aniversario de la macrocita musical echa a rodar “antes de Navidad”. El FIB ha lanzado este miércoles los primeros nombres para conmemorar su cuarto de siglo de trayectoria. Una edición que celebrará del 18 al 21 de agosto de 2019 en el municipio costero castellonense. La estrella neoyorquina Lana del Rey lidera la primera remesa musical de esta incursión histórica, a la que se unen The 1975, La M.O.D.A., Blossoms, Cupido y Cariño.

Las canciones “altamente emocionales” y el “manto pop sugerente y atractivo” de la compositora neoyorquina Lana del Rey aterrizarán en este 25 aniversario del FIB, anuncian desde la organización del certamen. Con cuatro “sobresalientes discos” que han llegado a lo más alto de las listas, y una gran cantidad de seguidores en todo el mundo, esta diva atípica e icono vintage triunfa con su música. Emocional y bañada de matices y sugerencias,. Repleta de canciones tan seductoras como Love, Venice Bitch, High By The Beach, Blue Jeans o Summertime Sadness, entre muchas otras.

El gran pop de The 1975 también pisará el recinto de conciertos de Benicàssim este verano. Capaz de firmar auténticos himnos para cantar y bailar, el cuarteto de Manchester que lidera Matt Healy regresa al festival para regalar al público toda su batería de hits plena de ecos de pop, rock, dance o r&b, plasmados en temas como Sex, Chocolate, Girls, Love Me o The Sound. La banda presentará además su reciente cuarto álbum A Brief Inquiry Into Online Relationships, con canciones tan adictivas como Give Yourself A Try o Love If We Made It.

Como embajadora de la escena musical nacional llega La M.O.D.A. para nutrir el cartel del FIB 2019. La Maravillosa Orquesta Del Alcohol presenta una apabullante propuesta con influencias del folk, country, punk y rock and roll, de The Clash a The Pogues, “en la que el septeto se sale con la suya en unos discos que no tienen desperdicio”, afirman desde la organización del FIB. Salvavidas (De Las Balas Perdidas) su reciente nuevo álbum es “otra muestra de la potencia” de una banda que se ha consolidado como una de las mejores muestras de la música nacional de hoy.

Regresan también a Benicàssim las melodías de Blossoms. La banda de Manchester irrumpirá en este 25 aniversario con nuevo álbum, Cool Like You, que muestra el ascenso de la formación hacia un lugar en el que su indie rock destaca por su frescura y por canciones como Blown Rose, Charlemagne, I Can’t Stand It o There’s A Reason Why (I Never Returned Your Calls).

El pop efervescente, soleado y de autotune de Cupido —el resultado de la unión del rap de Pimp Flaco y el indie de Solo Astra— se suma a este arranque del cartel, que cierra, de momento, la frescura y el desparpajo del trío de punk pop Cariño, responsable de píldoras como Bisexual, Momento Inadecuado o Canción Pop De Amor.

A la promesa cumplida de Melvin Benn de lanzar las primeras confirmaciones antes de Navidad se une otra: la de no contar con los míticos Oasis en este aniversario emblemático. Lo zanjó con un “no” firme tras ser preguntado al respecto durante el balance de la última edición del FIB —con más de 170.000 asistentes en sus cuatro jornadas—, y, de momento, la negativa rotunda del británico se mantiene.