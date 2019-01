Amaia, cabeza de cartel del WARM UP 2019

El festival WARM UP Estrella de Levante cuenta con una nueva líder en su programación, Amaia. La pamplonesa no necesita presentación: tras ganar Operación Triunfo 2017, la compositora e intérprete se ha aliado junto a Refree para componer y producir temas como el recién estrenado Un Nuevo Lugar. Así pues, las nuevas composiciones de Amaia se escucharán en Murcia los días 3 y 4 de mayo y lo harán antes que en ningún otro sitio. La artista vuelve a ser una de las protagonistas del calendario festivalero español, ya que tras su paso por Eurovisión en 2018, formó parte del cartel del Primavera Sound de Barcelona.

También se suma al WARM UP 2019 Zahara, una de las compositoras preferidas de la artista navarra. La jienense es autora de himnos como Con Las Ganas y ha demostrado un crecimiento artístico innegable con su llegada a la independencia discográfica y la edición de Santa y Astronauta. Por su parte, La M.O.D.A., una de las bandas nacionales de mayor crecimiento en el último lustro, presentará en La Fica los temas de 7:47 (Ni un minuto más), el EP que grabaron hace unos meses de la mano del legendario Steve Albini, productor de los mejores discos de Nirvana o Pixies.

Como representación extranjera estará el pop electrónico de The Sound Of Arrows y de Javiera Mena. El dúo sueco publicaba en 2017 su primer álbum en siete años, Stay Free, un disco que contenía temas tan bellos como Beautiful Life o Don’t Worry, y a los que daban continuidad hace apenas cuatro meses con EP1. La artista chilena, por su parte, publicaba en 2018 Espejo, para ofrecer un disco con más toques latinos que nunca.

The Shivas es otra de las bandas internacionales de la próxima edición. Su directo, bendecido por el mítico Calvin Johnson, bebe del surf-rock, del pop y del rock and roll de los sesenta para crear armonías luminosas y dulces. También con origen Estados Unidos y con las guitarras por bandera, The Molochs llevarán hasta La Fica su pop-rock psicodélico que les emparenta con bandas como Allah-Las o Real Estate.

De esta forma, Noel Gallagher´s High Flying Birds, Two Door Cinema Club, Vetusta Morla, Teenage Fanclub, Roosevelt o La Casa Azul tienen desde hoy nuevos compañeros de cartel en WARM UP Estrella de Levante. El primer gran festival de la temporada se celebra en el Recinto La Fica de Murcia y añade 13 nombres a su line up, una selección musical que ahonda en el eclecticismo de su propuesta.

La letra pequeña del cartel

La letra pequeña de esta tanda de nombres reafirma el compromiso de WARM UP Estrella de Levante con la nueva ola de creadores nacionales. Así, junto a dos de los mejores iconos de la electrónica del país en 2018 (Putochinomaricón y Baiuca), el festival confirma la inclasificable electrónica de la bilbaína Rrucculla o la atrevida fusión del nuevo proyecto de Meneo, Peinetta.

En el cartel también hay hueco para la nueva escena de creadores murcianos: el pop bailable de Claim volverá a La Fica, mientras que Marcelo Criminal actuará por primera vez en el festival. Se unen al cartel junto a otras propuestas innovadoras como Catnapp, la colombiana Pedrina o las bandas Cariño y Axolotes Mexicanos.

Más confirmaciones pronto

Con más de 20 nombres ya confirmados, el cartel de WARM UP Estrella de Levante 2019 todavía espera sumar nuevos artistas nacionales e internacionales. Mientras tanto, el precio de sus abonos de dos días continúa subiendo. Actualmente cuestan 48 €, pero solo hasta este jueves 17 de enero. Las entradas pueden adquirirse en Eventbrite y en la web del festival.