Muere el actor Bruno Ganz, el Hitler de ‘El Hundimiento’

El actor suizo Bruno Ganz, famoso por papeles como el de Adolf Hitler en la controvertida película alemana El Hundimiento, ha muerto este sábado a los 77 años en su Zúrich natal, según ha informado su agente. Ganz era portador del Anillo de Iffland, que tradicionalmente lleva el que haya sido considerado mejor actor en lengua alemana del momento, y que a su muerte debe heredar otro intérprete, por lo que deberá buscarse un sucesor.

El pasado año, los médicos diagnosticaron que el actor padecía un cáncer intestinal, por lo que comenzó un tratamiento con quimioterapia que le obligó a dejar los escenarios, siendo su último trabajo el de narrador en la ópera de Mozart La flauta mágica durante el Festival de Salzburgo (Austria).

Nacido el 22 de marzo de 1941, de padre suizo que trabajaba como mecánico y una italiana, Ganz desarrolló su carrera artística en el cine, la televisión y el teatro en lengua alemana durante más de medio siglo. Junto a su papel protagonista en El Hundimiento, donde encarnó un Führer derrotado en sus últimos días en el búnker de Berlín, Ganz destacó por sus papeles en filmes de Wim Wenders como El amigo americano, Tan lejos, tan cerca o El cielo sobre Berlín.

A Ganz no le gustaba hablar de su papel en El hundimiento por su complejidad. Temía que el de Hitler será el papel de su vida, que así iba a pasar a la historia, "si es que no me dan otro papel importante antes de que me muera. Hitler es una figura controvertida, y si la representas como yo lo hice es normal que se te quede pegada", aseguraba en una entrevista con EL PAÍS en 2007. Muchas personas muy importantes para él, que le recomendaron rechazar el papel, lo criticaron con dureza tras el estreno. A él la película le parece correcta, y su trabajo, bueno

Fuera del cine en alemán, Ganz estuvo a las órdenes de cinestas como Francis Ford Coppola o Ridley Scott, participó en celebres películas como El candidato manchú, The Reader o Unknown y también trabajó en producciones del cine francés o italiano.