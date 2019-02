‘So Long, My Son’ se postula al Oso de Oro

Andaba la 69ª edición de la Berlinale mohína ante el desolador panorama de la sección a competición, cuando apareció So Long, My Son, la nueva película del director chino Wang Xiaoshuai, el realizador que se hizo popular en Occidente con La bicicleta de Pekín (2001), y habitual de este festival, donde ha ganado dos premios. Con So Long, My Son habrá resuelto las dudas del jurado que preside Juliette Binoche, que hasta ahora solo tenía para escoger o la francesa Por la gracia de Dios, de François Ozon, u otra película china, aunque rodada en Mongolia, Öndög, de Wang Quan’an, el de La boda de Tuya, y que palpita alrededor de un poderoso personaje femenino.

En So Long, My Son, Wang describe la vida de un matrimonio durante tres décadas en las que sufre diversos vaivenes y desgracias. La película no está contada de forma lineal, sino que se estructura con numerosísimos flashbacks en sus 180 minutos. En su tramo final, el director revela un secreto de familia —que el espectador ve venir— y otras sorpresas sentimentales que pillan con el paso cambiado a público y protagonistas del drama. Hoy debería de haberse exhibido un tercer filme chino, ‘One Second’, del venerado Zhang Yimou. Según el festival, no le ha dado tiempo a rematar su posproducción. Según revistas como Variety, la película no ha obtenido el visto bueno del Gobierno para su exhibición en el extranjero, el sello del dragón dorado —creado en 2017—, aunque la censura sí aprobó su rodaje. Ese sello sí se ve refulgente al inicio de So Long, My Son.