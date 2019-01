‘Mondo Sonoro’ celebra 25 años con una programación especial

Mondo Sonoro lleva 25 años en la calle. La revista musical, que empezó como un fanzine, se ha convertido en un referente para el sector gracias a “su compromiso con los grupos nacionales y las bandas emergentes”, defiende su redactor jefe, Joan S. Luna. Para celebrarlo, han preparado un año de espectáculos, exposiciones y lanzamientos de discos. La programación ha sido presentada este viernes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid, donde arrancan este viernes con un ciclo de conciertos.

Durante los cinco días que dura la feria, Mondo Sonoro está retransmitiendo en su web entrevistas con representantes del sector musical. Este viernes y sábado han programado además una serie de conciertos con bandas emergentes como The Crab Apples, Siloé, Cris Méndez o Sweet Barrio.

La música llega a Fitur La feria de turismo ha estrenado este año la edición FITUR es música. Esta industria facturó 269,2 millones de euros en 2017 (últimos datos anuales disponibles), según la Asociación de Promotores Musicales. Supuso un 20,6% más que el año anterior y un récord histórico. Los festivales se han adherido al motor turístico, dinamizando la oferta, promotores y festivales tienen su propio espacio esta edición.

Fitur es el punto de partida de los festejos, que saltan al Teatro Barceló de Madrid, el 14 de marzo, con una fiesta Demoscópica. La revista lleva organizando esta especie de festival de una noche en el que ceden el escenario a grupos promesa desde hace dos décadas. Más tarde, coincidiendo con el Record Store Day (13 de abril) publicarán un doble vinilo con algunos de los temas más importantes para la música nacional del último cuarto de siglo, como Devil came to me, de Dover, o Tengo un trato, de Mala Rodríguez.

La publicación ha querido acercarse también a sus ediciones autonómicas (Euskadi, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón y Valencia) trasladando allí parte de las actividades programadas. Así, el vinilo conmemorativo será presentado en Feria de Discos y de Sellos Independientes de A Coruña y otras ciudades acogerán conciertos. Por ahora solo han desvelado una cita: el 16 de mayo en Barcelona.

La segunda parte del año la completan con dos exposiciones fotográficas, la publicación de un libro catálogo con entrevistas íntimas realizadas a 25 artistas y unas jornadas de debate sobre el futuro de la música en Madrid. Como colofón, están organizando una fiesta en noviembre en la Sala Riviera, en Madrid, con “conciertos marcados por el eclecticismo”.

Este estilo es el que ha acompañado a la revista desde su fundación. “Al principio esto nos lo echaban un poco en cara, pero con el paso del tiempo creo que ha jugado a nuestro favor. Con el boom de internet, la gente empezó a escuchar música como nosotros, mezclando todo, pueden escuchar el nuevo disco de Muse y a las dos horas estar con Rosalía”, aprecia Luna.

El redactor jefe señala que esta manera de entender la música es un común denominador en todos sus redactores. “Los que formamos parte de esto somos gente que ha crecido como fans de la música, tenemos un punto de vista popular de ella, nos gusta que los conciertos se llenen de público y que nuestros grupos favoritos triunfen, huimos del elitismo que en ocasiones se asocia con la crítica musical y eso es lo que se transmite en las páginas de la revista y con el paso del tiempo hemos conseguido que se mantenga”, sostiene.