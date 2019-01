Martin Scorsese y Jeff Nichols: una conversación entre maestro y discípulo

Martin Scorsese y Jeff Nichols, durante la charla.

Martin Scorsese y Jeff Nichols cara a cara. El maestro consagrado y uno de sus discípulos más aventajados. El autor de películas que ya forman parte de la historia del cine, como Taxi Driver o Toro salvaje, conversando con uno de los directores que más expectativas ha despertado en la última década. La cita tendrá lugar a las 22:00h del domingo 27 de enero en exclusiva en TCM.

Jeff Nichols cumplió el pasado 7 de diciembre 40 años. Nació en la ciudad de Little Rock en Arkansas y recuerda el impacto que la causó ver, cuando cursaba sexto grado en su Instituto, Lawrence de Arabia. “Recuerdo ir al cine y, a pesar de mi edad, quedarme alucinado por las dimensiones de la película. La proyectaron en 70 mm y era precioso. Me impactó mucho aquella línea del horizonte cruzando toda la pantalla. Hoy en día sigo cautivado porque en el sudeste de Arkansas todo son llanuras. No tenemos costa y no hay horizontes así, pero hay campos que son como océanos”, dice.

Jeff Nichols no ha necesitado una larga trayectoria para convertirse en uno de los directores de referencia del cine reciente. Ha dirigido cinco largometrajes y un corto, pero títulos como Take Shelter, Mud o Loving son citados ya como algunos de los mejores de esta segunda década del siglo XXI. Nichols mantiene las esencias del cine clásico norteamericano. En sus películas se habla de angustia vital, de amistad intergeneracional o de racismo y en todas ellas los personajes parecen entablar un diálogo constante con la naturaleza y el paisaje que les rodea.

“Después de rodar mi primera película, Shotgun Stories, bromeaba diciendo que el film tuvo el éxito justo para poder seguir a lo mío. Si hubiera tenido más éxito en los cines, no creo que hubiera podido resistirme a las ofertas de un gran estudio”, explica ante las risas de Martin Scorsese. “A lo mejor hubiera hecho una secuela de miedo, pero no estaría aquí contigo”, añade. “Como fracasó me puse a escribir Take Shelter y Mud. Mud llevaba tiempo dándole vueltas, pero Take Shelter fue más un sentimiento súbito. Iba a ser padre, acababa de casarme, la economía se desplomaba… Trata sobre la angustia del momento”, apunta. “Así escribió Paul Schrader Taxi Driver”, añade Scorsese. “Lo hizo en una mesa que era una tabla de carnicero llena de marcas. La escribió en cuatro o cinco semanas y le salió sola”.

A pesar de que pertenecen a diferentes generaciones, les separan 36 años, Scorsese cumplió 76 años en noviembre, ambos coinciden en su absoluta pasión por el cine. Una conversación, en definitiva, en la que los dos directores hablan abiertamente de todos los aspectos que tiene la elaboración de un film, desde la escritura del guion, la producción, el rodaje en sí, la interpretación de los actores, la música… Una verdadera lección de cine impartida por dos maravillosos cineastas. Un veterano maestro y una ya joven realidad.