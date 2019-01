Las alegres comadres de Aravaca

La periodista Esther Peñas recuerda en el prólogo del libro que uno de los adjetivos que se asocia con Vainica Doble es el de ingenuas. Lo eran, pero no en el sentido más frecuente, sino en el etimológico: nacido libre, cerca del origen, según Peñas. Sus canciones unían lo popular y lo culto, buscaban las palabras que mejor encajaban en melodías que bebían de la música más moderna y de la más culta. El grupo Yes y el canto gregoriano, el pop y el flamenco, aparecen mezclados en sus temas. Su Mariluz fue creada como su Dear Prudence (The Beatles) particular, le dijeron a Márquez. Y unían dos mundos: el plástico y el musical, tal vez de ahí surge la fuerza de las imágenes de sus letras.