El teatro como testigo en un tiempo de cambios

El año que ahora empieza promete ser un tiempo de grandes cambios en el teatro español. En los próximos meses expirarán los contratos de los responsables del Centro Dramático Nacional (Ernesto Caballero), la Compañía Nacional de Teatro Clásico (Helena Pimenta), el Ballet Nacional de España (Antonio Najarro) y la Compañía Nacional de Danza (José Carlos Martínez), y el Ministerio de Cultura prepara ya los procesos de selección para designar a sus sustitutos. Eso dará un vuelco a la poderosa maquinaria de producción estatal, que sostiene a decenas de creadores que en buena medida dependen de los objetivos (y los gustos) que marquen los gestores de estas instituciones. Esto ocurrirá en paralelo a la reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, organismo del que dependen estos centros, que entre otras cosas pretende darles más agilidad. En febrero se espera también el nombramiento del nuevo director del Lliure de Barcelona, descabezado desde la tormentosa dimisión de Lluís Pasqual en septiembre.

Al margen de estos vaivenes, 2019 arranca marcado por dos fenómenos: el auge del teatro documental y el esplendor de la dramaturgia española.

Documental. En tres semanas se presentará el que, sin duda, será uno de los estrenos del año, no solo por su valor artístico sino también por su relevancia más allá de las fronteras del teatro: la dramatización del juicio por violación a La Manada cuando aún no está cerrado el proceso. Jordi Casanovas, referente del teatro documental en España desde su exitosa Ruz-Bárcenas, se atreve ahora a irrumpir en caliente en un asunto de gran trascendencia social. La obra se titula Jauría y está construida con fragmentos de las declaraciones de los acusados y la denunciante. Un material turbador que no necesita aderezos dramáticos, como ya demostró Àlex Rigola al incluirlo en su obra Macho Man, instalación sobre la violencia machista que presentó en el festival Temporada Alta y que volverá a montar en febrero en los Teatros del Canal de Madrid. Dirigida por Miguel del Arco, Jauría se estrenará el 25 de enero en Avilés acompañada de otro texto de Casanovas, Port Arthur, transcripción de un polémico interrogatorio policial en Australia en 1996, con puesta en escena de David Serrano. El montaje llegará en marzo al Pavón Kamikaze de Madrid, productor de ambas piezas, y después saldrá de gira.

Otra obra documental que destacará este año es la que estrenará en abril el Centro Dramático Nacional (CDN), Shock. 1 El Cóndor y el Puma, con texto de Albert Boronat y puesta en escena de Andrés Lima, que reconstruye el golpe de Estado de Pinochet. La compañía Iguana presentará en enero Mar de fondo, coproducida por el Teatro Principal de Palma y el Lliure, sobre la batalla de republicanos y franquistas en Mallorca en 1936. Alberto San Juan mantendrá en gira Mundo obrero y el Teatro del Barrio presentará en su sede madrileña 1940. Manuscrito encontrado en el olvido, basada en un texto de Alberto Méndez, autor de Los girasoles ciegos. Y Clean City, montaje griego protagonizado por limpiadoras sin papeles, se verá en Madrid en abril tras su buena acogida en Barcelona en 2017.

Imagen de 'La letra escarlata', de Angélica Liddell. SIMON GOSSELIN

Dramaturgia española. Una nueva generación de autores, entre ellos Lucía Carballal, María Velasco, Denise Despeyroux, José Padilla, Antonio Rojano, Lucía Miranda, Marta Buchaca y Guillem Clua, está dando empuje a la dramaturgia española. Todos estrenarán obras este año, aunque sin duda Juan Mayorga sigue siendo el autor español vivo más representado. Últimamente, dirige sus nuevos textos (ahora tiene en gira Intensamente azules y El mago), mientras se reponen obras anteriores: Andrés Lima estrena este mes en la Beckett de Barcelona El chico de la última fila.

La semana que viene se presenta en el Teatro Español de Madrid Los otros Gondra, de Borja Ortiz de Gondra, continuación de la que este autor presentó con gran éxito en 2017, Los Gondra, que viene a ser al teatro lo que Patria a la novela: una gran obra sobre la violencia en Euskadi a través de la historia de una familia (la del propio dramaturgo). Alberto Conejero estrenará dos piezas en los próximos dos meses: El sueño de la vida, que da un final a la Comedia sin título, obra inacabada de Lorca, que llevará a escena Lluís Pasqual en el Español, y La geometría del trigo, dirigida por el propio autor en el CDN.

Vanguardia. Después de que hace cuatro años Angélica Liddell anunciara que no volvería a actuar en España por las dificultades que encontraba aquí, el año pasado aceptó la propuesta de actuar en los Teatros del Canal y parece que la experiencia fue positiva, pues en febrero volverá a este escenario con su nuevo trabajo, La letra escarlata, solo un mes después de su estreno absoluto en París. Otros nombres destacados de la vanguardia española que también sonarán en 2019 son Rodrigo García, Roger Bernat, Agrupación Señor Serrano y El Conde de Torrefiel.

Clásicos de todos los tiempos. Nunca faltan en los escenarios obras de los grandes autores del siglo XX: Ernesto Caballero se despedirá como director del CDN con El jardín de los cerezos, de Chéjov; Oriol Broggi estrenará La buena persona de Sezuan, de Brecht, en el Teatro Nacional de Cataluña, y Dan Jemmett dirigirá Nekrassov, de Sartre, en La Abadía. Así como tampoco hay temporada sin Lope o Calderón: El castigo sin venganza, por Helena Pimenta, o El gran mercado del mundo, por Xavier Albertí.

Escena de 'Saló o los 120 días de Sodoma', de Milo Rau. TONI UTERTT

Internacionales. Hay que estar muy atento a la cartelera para no perderse los espectáculos de las grandes figuras europeas que visitarán España, pues suelen representarse pocos días y las entradas vuelan. Destacan Rimini Protokoll, Milo Rau, Jan Lauwers, Declan Donnellan, Peeping Tom, Tiago Rodrigues y Jan Fabre, aunque las obras de este último programadas en Sevilla, Madrid y Barcelona podrían anularse si es imputado por abusos cuando concluya la investigación abierta tras ser denunciado por exempleados.

Y danza. La Compañía Nacional de Danza cumple su 40 aniversario y lo celebrará con una gala en julio en Madrid. Los Teatros del Canal en Madrid, el Mercat de les Flors en Barcelona y el Central de Sevilla tienen prevista una programación de lujo para los próximos meses: Aurélien Bory, Alain Platel, Marlene Monteiro Freitas, Meg Stuart, La Veronal, Ballet de la Ópera de Lyon, La Ribot y Boris Charmatz son algunos de los creadores internacionales que pasarán por esos escenarios.