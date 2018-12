El cineasta español más querido en China

A Oriol Paulo (Barcelona, 1975) un hecho extracinematográfico le ha cambiado la vida cinematográfica. Algo imposible de controlar y, probablemente, de provocar. Con una carrera in crescendo desde la televisión, y un buen debut en el cine con El cuerpo (2012), el proceso iba a su ritmo natural con Contratiempo (2016) hasta que llegaron noticias de China: allí había sido descargada ilegalmente un millón de veces. Lo que llevó a que Contratiempo se estrenara en 7.000 pantallas y recaudara casi 30 millones de euros. Paulo estaba ya preparando su tercer largo, entonces con el nombre provisional de Mirage, finalmente titulado como Durante la tormenta. "Yo tampoco busqué ese éxito, así que no me ha afectado mucho en la producción. De hecho, el guion estaba ya escrito antes de rodar Contratiempo, y creo que en China este filme tiene un riesgo mayor, porque el bagaje de viajes espacio-temporales allí es escaso".

Tampoco se han alterado las condiciones económicas, el tamaño de la producción, por el fenómeno chino. "Porque allí Contratiempo se estrenó un año después. De hecho, yo estuve de promoción en China a finales de septiembre de 2017 y yo empezaba la preproducción de esta película en octubre". Al final, Paulo ha encontrado parte de su público donde ni se imaginaba que podía haberlo. "[Risas] Ni te lo planteas, porque el mercado chino es muy cerrado. Cuando estuve allí sencillamente quería cortar el cordón umbilical con Contratiempo y conocer la cultura de aquel país durante tres semanas. Y de repente viví una explosión. ¿Me ha cambiado? No, pero me ha abierto una puerta". Paulo volvió al acabar Durante la tormenta a China, y su thriller tendrá allí un estreno potente. "Bueno, me han propuesto un acuerdo de coproducción, aunque no tiene por qué ser un proyecto chino o en chino. Quieren entrar en mis películas, pero no sé decirte mucho más ya que no está claro. Yo sí sé cuál quiero que sea mi siguiente proyecto, y no va por China. Probablemente en inglés".

Mientras, Paulo promociona Durante la tormenta, que durante un tiempo se planteó rodar en inglés. "La película posee una ambición narrativa muy grande y yo quería tener libertad absoluta para realizarla como me la había planteado. Sobre todo, porque tiene un componente personal, emocional, que bebe de experiencias propias. Me sentí más seguro jugando en casa, y así al final cierro una trilogía con sus puntos de conexión. Ahora voy a dar un salto a la búsqueda de nuevas historias y tonos". En realidad, Durante la tormenta iba a ser su segunda película; Paulo decidió ganar confianza. "Y en ese momento entra Contratiempo".

Tráiler de 'Durante la tormenta'

El guion de este thriller nace de una experiencia del director: "Me planteaba si ser padre o no. Y tomada la decisión, con el tiempo, vuelves a ella, reflexionas sobre la vida que tienes, que podías haber tenido. Y por tanto, sobre quién eres y sobre quién podías haber sido. Todo eso lo filtro por el thriller para ahondar en las consecuencias de las decisiones. Confieso que yo le doy muchas vueltas a eso". Porque el personaje de Adriana Ugarte parece vivir en dos dimensiones: en una ha sido madre, en otra, no. "Porque hablamos de convicciones personajes, de cómo debes de defenderte cuando encaras el mundo, de cómo decodificas la verdad y la mentira". Y a la vez Ugarte quiere resolver un crimen del pasado, con cuyos protagonistas conecta y se comunica a través de una cámara de vídeo y una televisión. "Al contrario que en Contratiempo, sabía que los giros de guion nacerían de las emociones y no de la trama"; y seguidamente pide por favor no ahondar más en el tema, por bien del espectador.

Paulo juega con referencias como Frequency y, sobre todo, el cine de Robert Zemeckis, al que homenajea en innumerables guiños (desde cómo un niño coge un patinete hasta dónde cae un rayo o qué película van a ver al cine). "Yo crecí en los ochenta, así que en el momento en que la acción entra en esa época. fui a Zemeckis. No solo está él, sino además el grupo Transvision Vamp -yo estaba enamoradísimo de Wendy James-, y cuando era crío, como quería ser músico, me grababa tocando... He metido mucho mío en la película, y por tanto Zemeckis debía estar. Mi generación lo reconocerá, y me entenderá".