La ley refuerza los derecho de autor y combate la piratería

El Congreso ha aprobado este martes la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que establece medidas contra la piratería en Internet, consolida el modelo para la fijación de tarifas por la utilización de contenidos sujetos a derechos de autor y refuerza la transparencia de las entidades de gestión. El texto, respaldado por unanimidad de todos los grupos en la Comisión de Cultura de la Cámara baja, pasará ahora al Senado y podrá estar finalmente aprobado a finales de año.

La norma, que adapta a la legislación española dos directivas comunitarias, adopta una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital y contempla el cierre de páginas web sin que sea necesaria la autorización judicial. Se regresa así al modelo establecido durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que estas competencias correrán a cargo de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, bautizada entonces como comisión Sinde por el nombre la ministra de Cultura Ángeles González Sinde.

Combatida por Google y otras empresas digitales, la nueva norma aspira a frenar las descargas en Internet de contenidos protegidos por derechos de autor sin permiso. El cierre de las páginas web ya no requerirá un procedimiento judicial, que era muy garantista pero poco operativo, y en su lugar será un órgano cuyos miembros son nombrados por el Ejecutivo el que asumirá esta tarea.

La nueva nueva ley ha atendido algunas de las demandas formuladas por los usuarios, entre los que figuran las cadenas de radio y de televisión (los que más dinero aportan a las entidades de gestión), las universidades, los hosteleros o las empresas de telecomunicaciones. Así, se mantienen los siete principios establecidos para la fijación de las tarifas de las entidades de gestión por el uso de su repertorio. Y se regula el régimen transitorio en caso de que no alcancen un acuerdo sobre los pagos a cuenta, de modo que si existe discrepancia los usuarios deberán abonar el 100% de la última tarifa general acordada o el 50% de la nueva. La enmienda pactada por los cuatro grandes grupos parlamentarios (PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos) había situado inicialmente ese porcentaje en el 70%.

Las televisiones solo han conseguido que el retorno económico de la música que emiten en horario de escaso valor comercial (la madrugada) sea del 20% del total de su facturación, si bien el texto inicial de la enmienda fijaba el tope en el 15%. Este ha sido uno de los puntos más conflictivos durante la tramitación. Las televisiones aspiraban a que sus editoriales musicales estuvieran en igualdad de condiciones respecto a las multinacionales. Durante el debate, el PP planteó que el limite del 20% de los recaudado por la emisión de una obra musical en un horario con "ausencia de audiencia significativa" solo se aplicara a la recaudación de las editoriales musicales y no de los autores. Esta fórmula de retorno (conocida como la rueda) ha estado en el ojo del huracán por un escándalo fraudulento en el cobro de derechos de autor.

Según el texto aprobado, las entidades de gestión adoptarán las medias necesarias para evitar que determinadas obras reciban cantidades desproporcionadas en relación a los rendimientos comerciales o de audiencia que se producen durante su explotación. Algunos operadores creen que este es un ajuste excesivo que perjudica a los autores y artistas que trabajan en las editoriales de los medios de comunicación.

La ley revalida las cesiones de edición musical de los autores durante toda su vida y hasta 80 años después de su muerte. Unidos Podemos planteaba reformar este aspecto pero su propuesta para suprimir estos "contratos de esclavitud" no ha prosperado.

La norma establece también mayores controles a las entidades de gestión y refuerza su transparencia. Así, aquellas entidades de gestión que recauden más de 100 millones de euros al año (en España, solo la SGAE alcanza esa cifra) tendrán que nombrar "como miembros del órgano de control interno a un número de terceros independientes igual al número de miembros de la entidad de gestión que integren dicho órgano". Además, se exige la trazabilidad de las cuentas para conocer con todo detalle el origen de los ingresos o la procedencia de la recaudación.

La ley no entra a regular la reciprocidad material, una reclamación de los usuarios para evitar el pago de derechos que no están reconocidos en otros países. En España se reconocen determinados derechos que no están avalados en países extracomunitarios, sobre todo Estados Unidos y diversos Estados de la Commonwealth.