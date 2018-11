Protesta por la representación de una obra de Jan Fabre en Girona

Aturem Jan Fabre (Paremos a Jan Fabre). Bajo esta consigna, que circula por las redes sociales desde hace un par de semanas, un grupo anónimo de personas ha convocado una concentración esta tarde frente al Teatre de Salt, en Girona, para intentar boicotear la representación del espectáculo de danza The generosity of Dorcas, dirigido por el creador belga Jan Fabre, acusado el pasado septiembre de trato vejatorio y sexismo por una veintena de extrabajadores de su compañía Troubleyn.

La función, prevista para las seis de la tarde, fue contratada por el festival Temporada Alta de Girona el pasado 20 junio, cuando aún no había trascendido la acusación. Cuando en septiembre se hizo pública la denuncia, que describía varios episodios de humillaciones y abuso de poder, empezaron a surgir voces que pedían (en redes sociales y medios de comunicación) la cancelación de todas las representaciones de la compañía de Fabre programadas en España en los próximos meses: la de esta tarde en Salt, dos en el Teatro Central de Sevilla en abril, tres en el Pavón de Madrid en mayo y una (la famosa performance de 24 horas Monte Olimpo) en el Lliure de Barcelona en junio. La respuesta de los programadores fue que no tomarían ninguna decisión hasta que terminara la investigación abierta por la Fiscalía de Amberes para determinar si el director debe ser imputado por algún delito.

Pero el tiempo ha pasado sin que la justicia se haya pronunciado aún y el problema le ha caído encima a Temporada Alta. Además, en Cataluña, el ambiente está más caldeado por la polémica surgida en torno a Lluís Pasqual, que dimitió en septiembre como director del teatro Lliure de Barcelona, arrollado por la denuncia de despotismo de una actriz en Facebook y críticas por la reciente renovación de su contrato en lugar de dar paso a las nuevas generaciones, todo ello imbricado con su equidistancia frente al proceso independentista. Se da la casualidad también de que la función coincide con la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, subrayado en la convocatoria de la protesta.

Matteo Sedda, en 'The generosity of Dorcas' Marcel Lennartz

“Tuvimos muchas dudas, por supuesto, lo fácil habría sido quitarnos el problema inmediatamente y anular, pero finalmente pensamos que era más justo esperar a que la justicia concluya si es culpable o no. Como la investigación no ha terminado aún, lo que hemos hecho es dar la posibilidad a los espectadores de devolver su entrada y recuperar su dinero”, explicaba este sábado a EL PAÍS el director de Temporada Alta, Salvador Sunyer. “Creemos que es un debate importante el que se ha abierto con este caso, ha habido mucho silencio hasta ahora sobre este tipo de situaciones en el mundo de las artes y es hora de hablar. Nos parece necesario y no vamos a impedir que la gente manifieste su descontento ante el teatro, faltaría más, solo pedimos respeto hacia el bailarín que interpreta la obra”, añadió.

El bailarín Matteo Sedda, miembro de Troubleyn desde 2015 y único intérprete de The generosity of Dorcas, también pidió ayer respeto por medio de un comunicado: “Nunca he visto a Jan como un agresor, un sexista, un racista o alguien que humille deliberadamente a las personas. Tuvimos un debate interno [en la compañía] sobre qué es posible y qué no lo es, cuáles son los límites y cómo podemos garantizar, entre todos, un trabajo donde sentirse seguro y respetado. Escogimos, juntos, un nuevo futuro porque creemos los unos en los otros y en nuestro trabajo artístico. Esta es la razón por la que he decidido continuar actuando para Troubleyn. Espero poder contar con el respeto de la audiencia para actuar con tranquilidad”.

En un primer momento, cuando se conoció la denuncia en septiembre, Troubleyn anunció que continuaría su actividad normal, pero poco después el colectivo decidió aplazar dos funciones previstas en octubre en Francia de la obra Belgian Rules, en la que participa toda la compañía, por encontrarse inmersos en un periodo de autoevaluación en el que participan todos los empleados.