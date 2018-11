Así (se)enamora Ricardo Darín en ‘El amor menos pensado’

Tráiler de 'El amor menos pensado'.

Ricardo Darín valora más que nada los diálogos que transitan por El amor menos pensado, o al me so eso decía durante la presentación de esta comedia como filme de inauguración de la 66ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, una película que se centra en la reconstrucción de una pareja con un pasado común y muchos recuerdos. “Más allá de la sinceridad y honestidad del guion en boca de los personajes, me interesa que es un texto que maneja muy bien el balance entre las situaciones reflexivas y dramáticas con otras más domésticas plagadas de humor”, aseguraba el actor, que tiene como compañera a otra grande del cine argentino: Mercedes Morán. El filme supone el estreno como productor de Darín junto a su hijo Chino Darín y también el debut en la dirección de Juan Vera. El amor menos pensado se estrena en España el próximo 30 de noviembre y aquí está el tráiler.