Los ‘alter ego’ de Vanesa Martín

Mientras Vanesa Martín seguía de gira con Munay (Warner, 2016), disco que le ha reportado un doble platino, creaba nuevas canciones en hoteles y ratos libres. No sabía aún qué carácter tendría su siguiente trabajo, hasta que encontró el nombre. “Es la primera vez que el título me sale antes que todas las canciones”, reconoció en la presentación de este nuevo álbum, Todas las mujeres que habitan en mí. “Yo tenía parte del disco avanzado y, de repente, me vino el título".

La malagueña presenta 13 canciones, en las que hace gala de la intensidad sentimental que la caracteriza. "Tienen su personalidad propia, pasiones diferentes, hay amor, despedidas, desamor, una canción que le hago a la culpa… un cúmulo de cosas", explica. Ese recorrido es para ella la muestra de la variedad de la propia vida y de su personalidad. “Con días de luz y de sombra, soy de muchas maneras diferentes y en mi música se transmite”, señala.

Afirma que no ha dejado “ni media palabra” a la improvisación y que se ha metido “muy para dentro en las letras”. Se ha enfrentado a la escritura "desde la generosidad y sin pudor", solo pensando en lo que la emociona y no en cómo se interpretarán sus canciones. Para meterse en faena debe estar “revuelta, para bien o para mal, pero revuelta”, aunque matiza que, obviamente, también hay ficción en sus letras, porque no tiene “ni tiempo ni cuerpo” para que le pasen tantas cosas.

En el proceso de introspección se ha ido al sur, con ritmos como los de Abril, porque reconoce que cuanto más viaja, más agradece el tiempo que pasa en su casa. “Echas de menos tu esencia, tu raíz, lo orgánico tuyo y de ahí todo el universo, los colores y la complejidad de las diferentes personalidades que forman una sola en este disco".

El título del álbum, Todas las mujeres que hay en mí, es una frase del primer sencillo, Inventas, que ya acumula más de dos millones de visualizaciones en YouTube. En él realiza un “ejercicio de búsqueda” y un homenaje a todas las mujeres que han marcado su vida personal y profesional. En el primer plano sitúa a su abuela, a la que ya dedicó la canción No matemos el tiempo, y a su madre. En el segundo, Lola Flores, Chavela Vargas, Frida Kahlo o Alaska, artistas de las que destaca su “fuerza y capacidad de transmitir”, su "independencia" y “valentía frágil”.

Además de este tema, Martín ha elegido otra carta de presentación para el disco, Pídeme, canción que comparte con la portuguesa Mariza. “Inventas y Pídeme no tienen nada que ver entre sí, lo único que llevan en común es mi sello, pero reflejan perfectamente la luz y la vida del disco y la complejidad: un día soy la Vanesa fuerte y pletórica, pero mañana me hago un bicho bola y déjame dos días para estar tranquila".

Esta colaboración se une a la que realiza con la cantautora puertorriqueña Kany García en Desobedéceme y el argentino Abel Pintos, en En el aire, ambos artistas de referencia en Latinoamérica. Este mercado que Martín ya conoce estará también en su gira del próximo año. Donde no se ha aventurado aún, pero lo hará en 2019, es en el mercado anglosajón, Dublín, Edimburgo y Londres. “Me ilusiona porque es como volver a nacer”.