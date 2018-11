La música que ha viralizado el fenómeno de ‘Élite’ y ‘La Casa de Papel’

Existe un detalle del mundo de la ficción que suele pasar por alto en las series porque no se ve, se escucha. La banda sonora de las series es una parte fundamental de su éxito y en esta era digital, la sinergia es total. Según la plataforma Binge Report, Élite debutó en el número uno en la semana de su estreno por encima de otras como Atypical, Maniac o The Good Doctor; mientras que La Casa de Papel se mantuvo hasta seis semanas consecutivas en lo más alto de la lista. Ante tal panorama, no es de extrañar que los números de los miembros de sus canciones se disparen en las plataformas digitales.

Cecilia Krull es la voz que da el pistoletazo de salida a cada episodio de La Casa de Papel (My Life Is Going On), en una versión remezclada por el DJ y productor barcelonés Gavin Moss. Por su parte, poco podía sospechar el trío de pop urbano Zazo & Gxurmet, que París, una canción que improvisaron comiendo en una famosa cadena de comida rápida, acabaría formando parte de una de las escenas claves de Élite, una relación homosexual entre dos de sus personajes; o que Kostrok sería el alma de la fiesta del instituto con un éxito de hace cinco años, Right Now.

Los números hablan por sí mismos. Krull y Moss ya son disco de oro en Francia, mientras que Zazo&Gxurmet se ha colado en el top 50 viral en Spotify de países como Canadá, México, Colombia, Italia, Francia o Grecia. En esta nueva edición de Lo Está Petando, los artistas explican cómo se vive formar parte de un fenómeno así desde dentro.