Trazas de Renacimiento en uno de los últimos éxitos de las plataformas digitales. El cineasta Eduardo Casanova (Pieles) se ha inspirado en la obra de Rubens o de Miguel Ángel, y en otras más contemporáneas como la RUBENIMICHI, para crear su concepto del Ídolo de C.Tangana (Antón Álvarez) en la dirección de su último videoclip, Cuando me Miras. En solo 24 horas, ya era el número uno en las tendencias de YouTube de España y en menos de dos semanas ha superado los dos millones de reproducciones en la plataforma de vídeo. El vídeo precede además a su anunciada colaboración con la popular artista estadounidense Becky G, que saldrá a la luz el miércoles 24 de octubre (lo anunció el pasado lunes en su cuenta de Instagram, pero la publicación aparece borrada ahora).

Coprotagonizado por Úrsula Corberó (La Casa de Papel y El Árbol de la Sangre) muestra una imagen distinta de la del hombre poderoso, cisgénero, heterosexual y ganador, que se puede ver en otras obras audiovisuales del rapero como Llorando en la Limo y Bien Duro, algo que hizo con su colaboración con el grupo artístico El Palomar, en el Orgullo de 2017, con Pop Ur Pussy. “Tenía claro cuando Antón me lo propuso que la parte de macho alfa no me interesaba, que la parte fuerte del vídeo fuese otra. Es uno de mis intentos llevar el underground al mainstream. Es uno de mis deberes”, explica Casanova.

Pregunta. Vemos varios elementos en el vídeo, pero dos que se repiten: la llave y la rosa. ¿En qué se ha inspirado?

Respuesta. La mayoría de las imágenes están basadas en imágenes renacentistas, como por ejemplo La Piedad de Miguel Ángel; La Virgen y el Niño, de Rubens, también está el San Sebastián y un cuadro muy reciente de RUBENIMICHI, que se llama Memento Mori. Me interesa el Renacimiento y lo pictórico, y también me resultaba interesante tratarlo con un personaje como el de Antón. Me parece que es alguien que lo puede representar muy bien. Y me parece un ejercicio muy interesante por su parte cambiar y hacer esta propuesta más subversiva o más contradictoria en cuanto a su imagen.

P. ¿Cómo le propuso colaborar? ¿Le seguía de sus trabajos anteriores?

R. Lo seguía, pero no en exceso porque no suelo escuchar mucha música. El concepto de icono, de ídolo o de estrella; me fascina a nivel pop. Joan Crawford, Bette Davis, Elvis Presley, o en este momento y en España, C. Tangana. Quería colaborar con él, pero nunca lo habíamos hablado. Hasta que de repente, el deseo es así, me envió un mensaje por Instagram y acepté encantado.

P. Hablando del ídolo, este concepto da nombre al último disco de C.Tangana y usted decide matarlo en el videoclip. ¿Cómo surgió esa secuencia?

R. Él tiene un discurso muy interesante acerca del ídolo, y este está muy ligado al suicidio o a la muerte. Un ídolo suele serlo más cuando muere. También tiene que ver con la historia de alguien a que le abandona, y él se suicida.

P. ¿Qué tal ha sido la experiencia de dirigir a Antón Álvarez?

R. “La experiencia de dirigir a Antón ha sido complicada, no lo voy a negar. Es un chico con mucha personalidad y las cosas muy claras, y lo también tengo las cosas muy claras cuando dirijo. Y eso nos ha hecho no encontrarnos en algunos momentos, sobre todo al final del vídeo. Pero creo que hemos aprendido mucho el uno del otro y estoy muy contento con el resultado final. Nuestros mundos son bastante diferentes, pero se unen en un punto, que yo creo que es el concepto del pop, pese a que él en principio no lo haga. Creo que el éxito es mezclar cosas que a primera vista no son mezclables”.

