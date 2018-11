Cinco ensayos sobrecogedores sobre el mundo criminal

Ahora que la no ficción parece coger cierto vuelo dentro del género negro en España (ya hablaremos de los planes que tienen algunas editoriales al respecto) he reunido cinco ensayos que desde ópticas muy distintas y metodologías diversas abordan aspectos muy variados del mundo criminal. De la que es posiblemente la mejor biografía jamás escrita sobre Al Capone a la crónica judicial de una tragedia familiar, pasando por la confesión de uno de los sicarios más sanguinarios de la historia o la recuperación del texto fundacional del nuevo periodismo en América he aquí una selección que invita a dejar de lado un rato la ficción y meterse de lleno en textos que nos explican el lado oscuro del mundo en que vivimos.

La casa de los lamentos, Helen Garner (Libros del K.O, traducción de Alba Ballesta). La radiografía del caso de un hombre acusado de ahogar a sus hijos tras precipitar su coche al agua y huir realizada por Garner sigue la estela de The Staircase o del asunto Jeffrey Macdonald (famoso por el libro de Janet Malcom, The Murderer and the Journalist). En estos casos tengo las mismas dudas morales que con los otros. El libro es una sobria crónica periodística hecha por una excelente profesional que adquiere además su grandeza en el último tercio, cuando el juicio ha terminado, cuando conocemos la sentencia, cuando la vida vuelve con su curso imparable. Y lo termino y siento dudas y me gustaría, claro, que las cosas no fueran como son.

Al Capone. Su vida, su legado, su leyenda, Deirdre Bair (Anagrama, traducción de A. P Moya). Se han escrito miles de páginas sobre un personaje de leyenda, pero no creo que haya muchas equiparables en rigor y poder desmitificador a las de Bair. Una biografía exhaustiva y amena en la que el lector va de la alucinación por lo que se cuenta al placer por cómo está escrito. Los seis años de reinado criminal de Capone han generado una cantidad desproporcionada de literatura y muchos mitos que, con su mirada atenta a la vida personal del capo, Bair va desmontando. Hay cerca de 100 páginas de anotaciones e índice onomástico, que se pueden usar o no pero que dan idea del trabajo que hay detrás. Entre el testimonio de familiares y supervivientes, la documentación minuciosa y la lectura de gran parte de lo que se ha publicado antes, la autora traza un relato que desnuda a la leyenda. El próximo que se acerque a la figura de Capone tiene delante una ardua tarea.

Mafia Life, Federico Varese (Malpaso, traducción de Daniel Saldaña). Este profesor de Criminología en la Universidad de Oxford da una verdadera lección de cómo abordar, a lo largo de los años, un tema tan complejo. A su conocimiento del submundo criminal Varese añade entrevistas personales con los jefes de los grupos mafiosos (como la que ofrece con Zikov, jefe de los vori, la temida mafia rusa, con la que se abre el libro). Resulta fascinante, por ejemplo, el capítulo en el que cuenta cómo el Estado chino terminó por absorber las Triadas de Hong Kong para usarlas en su beneficio. Hay otros elementos más conocidos para el aficionado medio, sobre todo lo que tiene que ver con la Cosa Nostra, pero la mezcla de rigor académico con precisión periodística y su afán desmitificador hacen de este libro un ensayo muy recomendable para asomarse un rato al otro lado.

Operación masacre, Rodolfo Walsh (prólogo de Leila Guerriero, Libros del Asteroide). Una obra que cambió la vida de un hombre, su autor, hasta su muerte a manos de la dictadura militar en 1977 y, de paso, revolucionó el periodismo para siempre. El libro fundacional de todo lo que tenga que ver con el género narrativo en prensa en español. “Hay un fusilado que vive”, oyó Rodolfo Walsh en 1956 y ya no pudo parar de preguntar y preguntarse, de investigar esa masacre absurda y cutre. “Lo que le costó la vida a Walsh no fue esa carta sino cada uno de los momentos transcurridos desde que escuchó esa frase y empezó a dirigirse para siempre hacia ese día de marzo”, asegura Guerriero en un prólogo breve y monumental, una aportación de la, como siempre, cuidada edición de Libros del Asteroide. Un relato de primera al que se puede volver siempre.

492 muertos. Confesiones de una asesino a sueldo, Klester Cavalcanti (Península, tradición de Rosa Martínez - Alfaro). Una historia tremenda sobre un hombre que empezó a matar a los 13 y que se retira, harto de todo, poco después de los 50. Un relato aterrador sobre la cotidianidad del mal, sobre cómo se va colando la muerte en la vida de este joven. Una historia que impacta la naturalidad y el hastío con los que termina matando (terrible la vez que se equivoca y mata a otro y lo que le fastidia es sobre todo haber fallado). Como me ha pasado con otras historias, a veces me cuesta esa narración volcada en el testimonio del protagonista, pero todo lo que cuenta es terrorífico. Y sigue pasando.