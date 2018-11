Subastada por 234.000 euros una carta de suicidio de Baudelaire

Una carta manuscrita del poeta francés Charles Baudelaire (1821-1867), escrita antes de un intento de suicidio al que sobrevivió en 1845, fue subastada el domingo en Francia por 234.000 euros, tres veces más que su precio máximo de salida, que la casa Osenat, situada en Fontainebleau, cerca de París, estimó entre 60.000 y 80.000 euros.

Un coleccionista privado se hizo con ese documento en el que el autor de Las flores del mal (1857) explicaba a su amante Jeanne Duval los motivos que le llevaban a intentar quitarse la vida. "Cuando la señorita Jeanne Lemer le entregue esta carta, estaré muerto (...) Me mato porque no puedo vivir más, pues el cansancio al dormirme y el cansancio al despertarme me son insoportables", escribió el escritor antes de apuñalarse, pero sin grades consecuencias. Tenía entonces 24 años y vivió otros 22. Murió en 1867, devastado por la sífilis.

Los problemas familiares, las críticas literarias, la falta de dinero y el alcohol habían llevado a Baudelaire a esta situación. El poeta parisiense estaba atormentado por los comentarios en la prensa a sus obras, en particular a Las flores del mal, un estado del que dan muestra algunos recortes de periódico sobre los que hizo anotaciones y que también fueron subastados este domingo.

Junto a estas piezas, se vendieron cartas que enviaron al autor de Los paraísos artificiales los artistas Delacroix y Manet o el escritor Victor Hugo, otros manuscritos de Baudelaire y un poema que mandó a su editor Auguste Poulet-Malassis.