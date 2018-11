Bilbao se inunda de música con los premios MTV

No hay más que conciertos y más conciertos. Bilbao se ha convertido esta semana en la capital musical de España, y tal vez de Europa, con la acogida de los premios MTV EMAs. Se trata de un evento de alcance mundial que por primera vez recae en la ciudad vasca, transformándola durante unos días en epicentro musical.

En San Mamés, Muse, Crystal Fighters y Berri Txarrak subieron la temperatura al otoño bilbaíno con sus dosis de guitarrazos. En un estadio con las entradas agotadas, las tres bandas dieron rienda suelta a sus distintas interpretaciones de la guitarra eléctrica, desde las revoluciones viscerales de los vascos Berri Txarrak, casi una religión entre algunos seguidores en el País Vasco, hasta el pop-rock efectivo de Muse.

Fue el preámbulo a la gran gala de esta noche de los MTV EMAs. La cadena musical estadounidense, con presencia destacada en Europa, ha confirmado la presencia en su cita anual en el viejo continente de Nicki Minaj, Halsey, Rosalía, David Guetta, Little Mix, Bebe Rexha, Panic! at the Disco, Alessia Cara, Marshmello, Bastille, Anne-Marie, Jason Derulo, Jack & Jack, Hailee Steinfeld o Janet Jackson, que será homenajeada con el premio Icono Global. Es una épica del pop comercial contemporáneo, que podrá verse en directo en España en los canales de Viacom (MTV, Comedy Central y Paramount Network). Además, MTV emitirá en exclusiva la alfombra roja del evento a partir de las 20.00 horas.

Previamente, Bilbao acogió la MTV Music Week Bizkaia, una cita con la música por la que pasaron más de 5.500 personas para disfrutar del indie rock con los directos de WAS, Belako, Wolf Alice y La Casa Azul. También esta semana el teatro Arriaga de Bilbao fue el escenario de un concierto muy celebrado protagonizado por Los Planetas, uno de los pilares de la escena independiente en España desde los años noventa. La banda granadina celebró el jueves el 20 aniversario de su tercer disco, Una semana en el motor de un autobús, con la interpretación de este mismo álbum, adaptado para quinteto de cuerda y piano. Este espacio centenario se convirtió en el marco perfecto para un acústico que recuperó algunos de los temas más relevantes de la banda, como La playa y el indispensable Cumpleaños total.

En plena celebración musical, la cadena norteamericana también celebró en Bilbo los MTV Breaks, una iniciativa pensada para impulsar el talento y la creatividad de los jóvenes.