El fotógrafo colega de los músicos

Juan Pérez-Fajardo pasó de recrear la vida de dinosaurios en documentales en 3D a fotografiar a grandes músicos. Ese salto profesional y vital, que le ha hecho amigo de figuras del rock y el pop, llegó por casualidad. Este madrileño, nacido en 1969, hacía cortos de animación, incluso estuvo nominado a los Goya en 2007, pero ese trabajo empezó a torcerse por la crisis. "Yo tenía una cámara y me gustaba mucho la música, incluso había tocado en grupos. Un día, una amiga me llamó porque se les había caído el fotógrafo para un reportaje en la revista Guitarrista y acordes", dice. Fue hace unos 15 años cuando Pérez-Fajardo solventó aquella urgencia y empezó así su carrera como fotógrafo musical. De este recorrido muestra una selección en el Centro Internacional de Fotografía y Cine (Efti), en Madrid, hasta el 23 de noviembre.

La exposición Soundtrack reúne 60 fotografías de tres tipos: imágenes que han sido portadas de discos, como Luz Casal, Rosendo, M Clan, El Arrebato… otras de promoción para publicaciones y las tomadas en camerinos. Este fotógrafo, que se inició de manera autodidacta, recuerda su primer directo, con los británicos Muse; las colaboraciones con medios como Rolling Stone, Rock Deluxe, Esquire o EL PAÍS y el espaldarazo que supuso cuando Eva Amaral vio unas fotos que él había tomado en Estados Unidos y que le dieron el pasaporte para ser el autor de las instantáneas del álbum Hacia lo salvaje (2011) del dúo zaragozano.

Pérez-Fajardo explica que su forma de trabajar suele ser muy rápida, sobre todo cuando solo dispone de unos minutos antes de un concierto. “Miro la luz del camerino, decido dónde ponerlos y ya...". Ni siquiera cuando se trata de una foto para la carátula de un álbum las sesiones son muy largas. "Cuando empecé, las intentaba preparar, pero luego te dabas cuenta de que no eran ellos. Así que decidí que es mejor improvisar, charlas con ellos de música, vas probando y así consigues que se relajen. Que parezca que es un colega el que les está haciendo fotos", explica delante de las imágenes que pueden verse en Efti. Como señala en el texto de presentación que acompaña a la exposición, escrito por el periodista de música de EL PAÍS Fernando Navarro, los retratados "han confiado en la mirada" de Pérez-Fajardo "porque habla su mismo lenguaje de amor a la música".

En esa relación, además, les hace partícipes de su trabajo. "Me gusta que haya interacción y opinen de lo que estoy haciendo", aunque el grado de complicidad depende del personaje. Mientras mira sus retratos, Pérez-Fajardo recuerda “lo fácil que fue hacerle las fotos a Leiva, lo encantador que fue Fito Cabrales", o que "Bunbury tiene clarísimo cómo posar". Entre las imágenes llama la atención el retrato en primer plano de Diego El Cigala. “Fue en su casa. Estaba recién levantado, o sea, a la una y pico de la tarde, y me dijo: ‘¿Por qué no vamos fuera?". Sin embargo, "más complicada" fue la sesión con Rosendo. Al fotógrafo le gusta mucho el blanco y negro, "porque te centras más en el personaje", pero reconoce que hay algunas en color que ganan, como la de Dani Martín con el pelo azul sentado en un patio de butacas rojas. Las palabras del músico madrileño sobre el fotógrafo acompañan, como las de otros artistas, a las fotografías de la exposición: "Jamás nos hace sobreactuar, te deja ser y eso me encanta".

Luego hay imágenes que transmiten cercanía, como la de Pedro Guerra tocando el piano en casa de Joaquín Sabina, mientras este lo mira. Desde una pared nos mira Loquillo, que dice sobre los retratos a músicos: "El problema del rock and roll es el postureo. Un artista real es grande cuando resulta natural". También están Nick Lowe, Patti Smith, Pablo Alborán o los Camela, caracterizados como Olivia Newton-John y John Travolta en Grease… aunque si hay una foto con historia es la de Steve van Zandt, guitarrista de Bruce Springsteen y actor que interpretó a un mafioso en Los Soprano. Se lo ve hablando por teléfono para una entrevista en un cuarto del Hard Rock Café de Madrid. "Me llamó la atención las manos tan grandes para ser un guitarrista", señala Pérez-Fajardo, que rememora cómo la conversación derivó hasta la infancia de Van Zandt en un complicado barrio de Nueva Jersey. "Me contó que cuando le dijo a su madre que quería ser guitarrista, ella le dijo: ‘Aquí eso no tiene futuro, es mejor que te dediques a robar".