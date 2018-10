Escucha en exclusiva ‘More Blood, More Tracks’, el nuevo disco de Bob Dylan

La entrega más reciente de la aclamada serie bootleg de Bob Dylan, publicada por Columbia/Legacy, presenta las grabaciones de estudio realizadas por el músico estadounidense durante seis extraordinarias sesiones en 1974 —cuatro en Nueva York (16, 17, 18, 19 de septiembre) y dos en Minneapolis (27 y 30 de diciembre)— cuyo resultado fue el álbum, Blood on the Tracks, publicado en 1975.

Este álbum, uno de los más vendidos en la carrera de Dylan, redefinió las fronteras y estructuras del proceso de composición del pop moderno (un género que Dylan había prácticamente inventado una década anterior); alcanzó el número uno de la lista Billboard 200, recibió dos discos de Platino y pasó a formar parte del Salón de la Fama en 2015.

Bob Dylan – More Blood, More Tracks – The Bootleg Series Vol. 14 se publicará el viernes 2 de noviembre, pero antes EL PAÍS hace este adelanto en exclusiva.