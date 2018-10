Canciones de series: ‘Heridas abiertas’ y Led Zeppelin como terapia

En Heridas abiertas (Sharp Objects), la serie de HBO basada en la novela de Gillian Flynn, cada canción de Led Zeppelin que suena en el reproductor de Camille Preaker es el equivalente a uno de los cortes que el personaje de Amy Adams se autoinflige. Es una forma de continuar con la automutilación, esta vez espiritual, no física, después de haber salido de un hospital psiquiátrico. Pero a la vez es terapia, una forma de no hacerse daño de verdad y seguir con su vida. La banda de Jimmy Page y Robert Plant deja que sus canciones suenen en películas y series en muy contadas ocasiones, solo si es para que se escuchen en momentos especiales.

Camille es una periodista alcohólica con muchos traumas que, a su pesar, tiene que volver a su pueblo natal para investigar los asesinatos de dos niñas. Durante los días que pasa allí tiene que convivir con su madre, su hermanastra y el recuerdo de una hermana muerta. La investigación y el drama familiar se mezclan en un thriller sureño en el que las canciones son fundamentales (y todas salen de una radio, de un iPod, de un tocadiscos...) y que no tiene música incidental. La letra de gran parte de las canciones dan pistas o están directamente relacionadas con el misterio que se trata de desentrañar (algo que ya ocurría en Big Little Lies, del mismo director, Jean-Marc Vallée). Letras en las que, entre otras cosas, aparece en repetidas ocasiones la palabra mamá (quien haya visto ya la serie entera lo entenderá mejor).

Pero no solo hay canciones de Led Zeppelin, de hecho, solo son cuatro (que se oyen repetidas veces, incluso de manera tan sutil que es difícil apreciarlas). La banda sonora, coordinada por Susan Jacobs, que ganó el año pasado el primer Emmy de la historia por la supervisión musical de una serie, por Big Little Lies, tiene también temas de The Acid, Steve Miller Band, LCD Soundsystem, Carl Perkins, Snoop Dog o Leon Bridges, entre muchos (se pueden escuchar todos los temas en la lista de reproducción que hay más abajo). Los títulos de crédito, con variaciones del tema de los años cincuenta Dance and Angela, de Franz Waxman, y que es reinterpretado en cada episodio, le dan también a la serie una personalidad importante en lo musical.

Dance and Angela - Franz Waxman

En la casa de la familia Preaker siempre suena música en el tocadiscos. Este tema de 1951, que se usó en la película Un lugar en el sol (con Elisabeth Taylor, Shelley Winters y Montgomery Clift), es el inicio de la serie. En los siete capítulos siguientes se escuchan versiones (a veces irreconocibles) de este tema.

Thank You - Led Zeppelin

Camille atraviesa Wind Gap, su pueblo natal, escuchando esta canción en su coche. Camille escucha a Led Zeppelin como una forma de evadir su dolor interior, algo que aprende con Alice (Sydney Sweeney) en la clínica.

Tumbling Lights - The Acid

Es la canción que suena al final del primer episodio, tras la secuencia del patinaje, con Camille en la bañera escuchando música y el enfoque a su piel llena de palabras "tatuadas" con algún objeto punzante. Un tema inquietante para un primer capítulo prometedor. Sigue en los títulos de crédito.

What is and What Should Never be - Led Zeppelin

De nuevo Camille en su coche por las calles de Wing Gap, ese pueblo que por fuera parece bonito, pero que esconde secretos y personajes nada felices. la canción suena también cuando Camille vuelve a su coche a dormir.

Black Screen - LCD Soundsystem

Otra canción que suena un par de veces, incluidos los créditos finales del segundo episodio. También cuando Camille agarra una aguja para arañarse el torso.

In the Evening - Led Zeppelin

Es el tema con el que cierra la serie (y en el segundo episodio después del funeral). Es la canción que suena en el momento culminante y en el inicio de los créditos, antes de la escena extra. Incluso, aunque una parte de la letra no se llega a escuchar, es fundamental. Ojo spoiler---> tiene una estrofa que describe a una mujer posesiva que causa dolor, y viene a decir que si te lo causa, es por tu culpa.