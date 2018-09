‘Killing Eve’ y sus hipnóticas melodías (asesinas)

Killing Eve es una serie de espías y asesinas elegantes que juegan al ratón y al gato que engancha desde el primer momento. Tiene un guion escrito a la perfección, medido, y con personajes bien construidos. La música ayuda mucho a hilvanar todo esto con una mezcla de cortes pop con electrónicos y la importante aportación del español Pshycotic Beats (Andrés Costureras). La sádica asesina Villanelle (Jodie Comer) no se entiende sin las melodías hipnóticas que suenan a su paso...

La banda sonora es variada, con mayoría de voces femeninas, y cuenta con temas de Unloved, The Troggs, Cat's Eyes, Brigitte Bardot, Julia Michaels, Larry Weiss o el ya citado Pshycotic Beats. La veintena de temas de Unloved es la que da coherencia a toda la banda sonora. En España Killing Eve, original de BBC América, se puede ver al completo en HBO. De momento es una temporada de ocho episodios. Y es una de las series recomendadas de este año en Quinta Temporada.

Killer Shangri-Lah, de Pshycotic Beats

Pati Amor pone la voz en esta canción del productor español de música electrónica que define a la perfección al personaje de la implacable asesina rusa. "Tenía que matarte, de verdad que lo siento, tenía que hacerlo", comienza la letra del tema, que suena por primera vez (aparte de en uno de las promos) mientras Villanelle observa (casi con la mirada curiosa y distante a la vez de un gato) cómo muere una de sus víctimas. Se convierte en un tema recurrente y se podría decir que en el tema distintivo de la serie.

'Killer Shangri-Lah', de Pshycotic Beats.

Issues, de Julia Michaels

Es uno de los temas más conocidos de la banda sonora. Suena en uno de los anuncios de la serie. Michaels, aparte de cantar, compone también para artistas como Justin Bieber, Selena Gomez, Hailee Steinfeld, Demi Lovato, Gwen Stefani, Britney Spears, Pink o Shakira.

'Issues', de Julia Michaels.

When a woman is Around, de Unloved

Las canciones (publicadas antes de la serie) del proyecto conjunto de David Holmes, autor de partituras de series y películas como The Fall y Ocean's Eleven, junto a Jade Vincent y Keefus Ciancia, son la constante en Killing Eve. Temas como After Dinner, When a Woman is Around o I Could Tell You But I'd Have to Kill You son recurrentes a lo largo de la ficción.

'When a woman is around', de Unloved.

K, de Cigarettes After Sex

De nuevo una canción que suena tras uno de los asesinatos de Villanelle (en el segundo episodio). Otras canciones de esta banda texana han aparecido en series como The Handmaid's Tale, Shameless, The Sinner o The Rain.

'K', de Cigarettes After Sex

Contact, de Brigitte Bardot

Esta canción sesentera, que aparece también en el segundo episodio de Killing Eve, es uno de los temas más extraños de la artista francesa

'Contact', de Brigitte Bardot.

We Gave Up Too Soon, de Leigh Gracie

Es la canción que suena en la estación a la que entran Eve (Sandra Oh) y Bill en el capítulo en el que Bill acaba en la discoteca buscando a Villanelle...

'We Gave up Too Soon', de Leigh Gracie.

Evil Woman, de Larry Weiss

Este tema de 1974 aparece en el penúltimo capítulo de la serie, tras el enfrentamiento entre Villanelle y Konstantin.

'Evil Woman', de Larry Weiss.

En la siguiente lista están estos y más temas de Killing Eve: